José María Muscari: “Irreverentes surgió de mi deseo de volver al circuito independiente”

Irreverentes es el nuevo fenómeno teatral de José María Muscari que, luego de una primera temporada en el 2024 con localidades agotadas en todas sus funciones, regresa al teatro del pueblo para presentarse sábados y domingos con entradas económicas. Hablamos con él para saber más detalles.

—¿Cómo fue el origen de esta nueva locura?

—Irreverentes surgió de mi deseo de volver a un circuito que hace mucho tiempo que no transitaba, que es el circuito independiente, el under, el alternativo, el off. Surgió justamente como una especie de reconexión con ese formato de teatro que hacía varios años que no transitaba. De hecho, creo que mi última experiencia había sido Bollywood, empecé a pensar en esta idea, y surgió Irreverente, que fue una convocatoria para actores mayores de 60 años, con la condición de que no sean famosos. Así hicimos un casting, vinieron 500 personas, y de esos 500, elegí a los 27 talentos que forman parte del elenco actualmente.

—¿Y cómo es un poco encontrarte con ellos, guiarlos?

—Fue un proceso bastante largo, ensayamos varios meses, si bien bastante esporádico, porque lo ensayábamos una o dos veces por semana, también de mucha intensidad, de mucha búsqueda personal, porque el espectáculo se mete en escena nunca. ¿Quiénes son cada uno de ellos? Sus historias de vida, su vínculo con la actuación, su vínculo con la existencia, de alguna manera la obra habla de eso, del paso del tiempo, de qué significa la tercera edad, de la nueva juventud después de los 60 años, de cómo hay un tipo de arquetipo de lo que significa la adultez, y cómo ellos lo rebaten en escena. A la vez los empecé a empujar, puedo decirlo de alguna manera, hacia una zona poco transitada, a escuchar temas de Duki, de Trueno, a buscar para mí mismo las letras de Lali, de Emilia, cómo convivir con la nueva generación de artistas y ver qué aparecía ahí. Bueno, obviamente, imagínate que ellos son 27 que surgieron de un casting de 500, por lo cual estos 27 que quedaron son personas súper talentosas, muy dispuestas al trabajo y con mucho alivio con relación a lo que íbamos a hacer, y la verdad que está buenísimo lo que logramos, es un espectáculo que divierte un montón, emociona e identifica. Además, es muy poderoso ver a 27 personas de más de 60 años dándole todo alivio a un escenario.

—¿Qué encontraste en estos 27 que hicieron que los otros quedaran afuera? ¿Qué viste, más allá de tu capacidad para crear elencos, para encontrar la gente precisa para cada uno de los elencos que vos tenés protagonizando diferentes obras? ¿Qué tuvieron de distinto?

—Creo que por un lado singularidad. Singularidad expresiva, de existencia, vidas muy atípicas, un vínculo con la actuación también muy particular, y creo que sobre todas las cosas encontré en ellos arrojo, poca convencionalidad. Me parece que todo eso me resultó muy inquietante y a la vez muy subyugador para crear un proceso. No te olvides que Irreverentes es una obra que yo armé con relación a ellos, a la medida de ellos, y pensando en ellos como fuerte inspiración. Por lo cual tenían que ser personas que tuvieran su buena creatividad destapada, por decirlo de alguna manera, y eso estuvo bien simple porque lo encontré de manera inmediata en cada uno de ellos, y ellos fueron como una especie de gran nutriente a lo largo del proceso de ensayos.