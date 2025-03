Laurita Fernández: “Están saliendo programas increíbles”

Hoy, entre las 22 y las 23, con producción de Kuarzo, comienza en Canal 9 la tercera temporada de Bienvenidos a ganar, que, en esta oportunidad se llamará El Desafío, y contará, una vez más, con la conducción de Laurita Fernández. Acompañada por un jurado compuesto por el Paz Martínez, Manuel Wirtz, Magaly Bachor, Coki Ramírez, Ariel Pucheta, Pablo Ramírez, Hernán Drago, Cae y grandes músicos invitados, nuevos cantantes de todo el país competirán cada noche por importantes premios. Hablamos con Fernández para saber más detalles del programa.

—¿Cómo estás viviendo estos días de corridas, con estreno, grabación de programa, La cena de los tontos y demás?

—Muy bien, la verdad es que siempre la semana de estrenos es como bastante caótica en el buen sentido, porque tenés una presión, una ansiedad y un nerviosismo extra, pero salió todo increíble tanto en el teatro como acá en el comienzo de estas grabaciones, en esta nueva temporada del programa que se llama El Desafío. Acabamos de terminar de grabar y estábamos recién todos felicitando a todos porque están saliendo programas increíbles, la verdad que es este año un formato renovado con jurados de lujo que ya te voy a contar, así que muy entusiasmados, ya tengo ganas de que salga al aire y no me pasó otros años. Siempre estás ahí con esa expectativa, duda, y esta temporada está buenísima, así que con muchas ganas de compartirla con todos los que vienen siguiendo el programa hace tiempo.

—Ahí me hablabas del jurado, tenés un jurado de lujo y nuevo formato se adapta, ¿cómo es un poco convivir en las grabaciones con ese gran jurado?

—Te juro que es hipnótico escucharlos, dar las devoluciones, darle consejos a los participantes, la verdad que contamos con un jurado de lujo esta temporada, todos grandes artistas, músicos que vienen, con experiencia de jurados de castings y realities donde tienen muy en claro lo que buscan, cómo tratar a un participante, a alguien que se viene a exponer, que viene a dejar su corazón y a querer convencerlos y a querer encontrar un lugar. Es muy lindo el balance y el equilibrio que tiene el programa entre un jurado exigente, pero a su vez con un espíritu muy familiar, sano y hasta muy lúdico y divertido, no sé cómo sucede pero todo eso en el programa se fusiona y termina saliendo esta competencia pero con un aire recontra sano y familiar. Creo que eso es lo que más valora la gente que viene viendo el programa desde hace un par de años y es eso, por eso también se anotan artistas de todo el país, es increíble como en esta temporada están viniendo de Salta, Neuquén, San Juan, Mendoza, vienen de Chile, Venezuela, de Uruguay especialmente para cantar acá, es muy maravilloso y yo lo agradezco mucho. He estado mucho en el lugar de ellos, en eso de ir a exponerte un programa, cantar ante un jurado, con todo el nerviosismo, ansiedad y todo lo que eso conlleva, entonces me honra y agradezco mucho que elijan este espacio para venir y que confíen en nosotros para darse a conocer. Pero el jurado es un lujo, te juro que yo me quedaría escuchándolos horas porque son lo más.

—Este año tiene un nuevo formato, ¿por qué crees que lo siguen eligiendo? ¿Vos crees que tiene que ver justamente con esto que decías, el ambiente familiar o que es un programa que lo puede ver toda la familia sentada, terminando de cenar, compartir y demás?

—Eso sin dudas, también hay algo del programa que se hace un casting bastante exhaustivo donde se buscan a las mejores voces del país, entonces es un programa que se deja escuchar, más allá de que pocos lleguen a ganar diariamente, hay 100.000 pesos de juego diarios y el campeón puede ir acumulándolos, entonces podés ir ganando dinero ilimitadamente si vas ganándole a todos con tus canciones. Pero más allá del premio, sucede algo que son todos grandes cantantes, entonces vos pones el programa y la realidad es que podés estar prestándole atención o podés estar haciendo otras cosas, dejás el programa puesto y es súper ameno de escuchar y son canciones que todos queremos cantar.