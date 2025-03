Erin Doherty y Ashley Walters hablan de Adolescence

Adolescence, creada por Jack Thorne y Stephen Graham, y dirigida por Phillip Barantini, se convirtió, desde su estreno en Netflix, en la propuesta más vista. Protagonizada por Owen Cooper, Graham y Erin Doherty y Ashley Walters, que encarnan a la terapeuta y el policía que lleva a Jamie a la cárcel, hablamos con estos dos para saber más detalles de la propuesta.

—Disfruté mucho, pero también la padecí, ¿cómo fue para ustedes estar en el set? ¿Qué sensaciones tenían en cada escena y en cada tono que lograban?

—Erin Doherty: Al igual que vos, creo que tenemos las dos experiencias: nos encanta nuestro trabajo, y cuando surge algo así, te mueres de ganas de empezar, pero plantea muchos retos. Es intimidante, no quieres ser el que deje caer la pelota. Pero Phil, el maravilloso director que teníamos, era tan brillante en la creación de ese espacio seguro que todos nos sentimos capaces de cometer errores. En realidad terminaron, como en el caso del episodio tres, que estaba básicamente con Owen, en el momento en que llegamos al final del rodaje, Owen había destruido su voz de gritar y siguió tosiendo durante toda la toma. Llegamos al final de la misma y él estaba como Oh, lo estropeé. Y esa fue la que eligieron. Así que hay una lección en eso, en el sentido de que acaba de ser, la confianza en el momento. Creo que todos estamos fascinados por el comportamiento humano y esas pequeñas joyas que surgen y están ahí para tomarlas. Cuanto más te inclinas, más dices Oh, en realidad, necesito rendirme. Y las cosas buenas vienen de eso.

—¿Y para vos Ashley?

—Ashley Walters: Sí, lo mismo. Realmente genial. ¿Sabes de lo que me di cuenta? Fue como estar en el escenario, ¿verdad? Y tener esa libertad una vez que empiezas a jugar. Pero entonces, ya sabes, el matiz de cómo es el cine y la televisión actuando, porque en el escenario siempre estás tratando de proyectar a la última persona en el asiento de atrás o lo que sea. Pero eso no es necesario para esto. Así que mezclas esas dos habilidades. Pero tuve el mejor momento en el mundo, y fue completamente sólo acerca de estar en el momento y no tomarlo tan en serio en el sentido que lo sabes todo, lo tienes en tu cabeza, dejas de preocuparte por ello, comienzas el proceso y te subes a ese tren y lo que suceda va a suceder. Ya no puedes pararlo y tienes que dejarte llevar. Cuando a alguien se le cae la pelota, la recoges, se la devuelves o la asumes y sigues adelante. Y teníamos un reparto tan grande que, incluso los papeles y las partes más pequeñas, eran integrales para hacer lo que era. Así que fue una gran experiencia, una que me muero por tener de nuevo en algún momento.

—Vimos demasiado a través de su actuación. Me gustaría saber, ¿hicieron alguna investigación de las profesiones, cada uno, o hicieron sólo lo que estaba en el guión?

—ED: Sí, ambos lo hicimos. Así que fui a hablar con un terapeuta e investigué allí.

—AW: Sí, fui a una redada policial, que fue muy raro. Pero sí, ya sabes, bueno para hacer. Supongo que después de eso, de hacer lo básico y conseguir la fundación, los personajes en realidad no estaban relacionados a sus puestos de trabajo. Había un núcleo emocional que era completamente diferente a lo que el trabajo se trata. Y tuvimos que encontrar eso. Creo que para mí, de todos modos, lo encontré en el espacio con la gente con la que estaba trabajando, con Owen, con Omari y todos los otros chicos con los que trabajé durante todo el proceso.

—ED: Estoy de acuerdo. Lo habría arruinado si hubiera tomado demasiadas decisiones, porque todo sucedía en vivo. Por eso el espectáculo es tan convincente, tan peligroso y desgarrador que estás literalmente presenciando a estas personas experimentando estas cosas en ese momento. Y si no estuviéramos genuinamente haciendo eso, lo sentirías y no sería tan impactante. Así, en realidad, suena simple, pero sólo tenía que ser, estar allí y estar vivo. Espero que eso haya marcado la diferencia.