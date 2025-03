Nicolás Teté: “Uno no puede evitar trabajar con lo que conoce, con lo que vive”

2025 es un gran año para Nicolás Teté, hoy presenta en el Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Género (FIDiG) su nueva película, Lo que escribimos juntos, protagonizada por Santiago Margariños y Ezequiel Martínez, y su nuevo libro Aplausos, editado por Blatt & Ríos. Hablamos con él sobre sus nuevos proyectos.

—Vas a cerrar este nuevo festival donde se muestra diversidad en un momento complicado, pero también estás estrenando un nuevo libro, ¿cómo estás viviendo todo esto?

—Bien, muy bien, muy movilizado, porque yo creo que hay como años como de crear y de hacer las cosas, y después años en los que se cosecha, se empieza como a mostrar lo que uno trabajó tanto tiempo. Entonces es un poco la ansiedad de ver qué pasa con lo que uno hizo en equipo en el caso del cine, y solo en el caso de un libro. Ver qué sucede con eso, si llega a la gente, que a mí, por mi parte, me importa bastante que las cosas que hago lleguen a los espectadores o a los lectores. Así que ver qué sucede con eso y cómo se terminan de completar estos trabajos. Y en el caso de la peli, en particular, es como también la alegría de estar en este festival, que es la primera vez que se hace, cerrándolo, y eso, en un momento también que me parece sumamente necesario que se hagan festivales así.

—¿En algún momento del proceso de la película imaginaste estrenarla en un contexto como este? Porque, justamente, a partir de la apertura del cine, no fue hace tanto tiempo que por primera vez se mostraron otras historias de amor a las convencionales. ¿Imaginaste en algún momento estrenar una película como esta en un momento en donde la cultura está siendo atacada, pero también las divergencias, las diversidades?

—Sí, la película tiene todas las fichas de lo que está siendo atacado en un punto, y la verdad que no lo esperé. La peli la filmamos en agosto del 2023, en un momento que estaba comenzando todo el tema electoral y un poco jodiendo, algunas cosas dijimos como que nos imaginábamos, che, ¿no estaremos haciendo una peli que después va a estar toda cancelada? Lo decíamos un poco ahí, como preocupados y entre risas, como sin saber qué nos esperaba.

—¿Qué tanto de autobiográfico, si hay algo, en la película? De tu película anterior a esta, es una película mucho más reflexiva, mucho más íntima, son dos personajes, se suma un tercero, pero digo, ¿cómo fue un poco también dar ese salto?

—Después de la película anterior, que tuvo un proceso muy largo de escritura del guion, de lograr filmarla, que costó muchísimo... después lograr estrenarla porque vino la pandemia, o sea, fue todo como muy sinuoso el camino de esa película, quería como volver a filmar cuanto antes y veía que se demoraba otro proyecto que tenía, entonces tomé la decisión de armar esta película con algunas cosas que tenía a mano y también con una producción que yo podía hacerla posible de forma independiente. Y sí, había algo de lo autobiográfico, o sea, hay algo, no es que me puedo definir como uno de los dos personajes. Creo que los dos y hasta los tres tienen cosas de mí, pero sí, hay algo como de que yo quería retratar una pareja gay con años de convivencia y de relación, porque yo en ese momento estaba en una relación de muchos años y sentía como que faltaba como esa representación en una película. Después también toda la parte como del vínculo con lo que uno escribe, con la película que uno hace y su propia realidad, creo que también empieza como a generar alrededor del mundo de uno, pero uno a su vez no puede evitar trabajar con lo que conoce, con lo que vive, o por lo menos en casa.

—Ahí hablabas un poco de la representación. El cine siempre ha mostrado el amor gay, no hay muchas películas en las cuales se muestra una relación de largo tiempo con otro tipo de conflictos o esta idea de una pareja que deja todo por el otro y se mudan del lugar, ¿por qué crees que falta ese tipo de historias en nuestro cine?

—Y bueno, es mucho más divertido contar como el inicio de una relación, porque hay otra cosa, o el final de una relación donde también está llena de conflictos y cosas. Acá, incluso, el problema para mí era encontrar estos microconflictos y además yo al principio no quería que discutan, no quería que pasara nada tras intentar la película y bueno, algo tenía que ir sucediendo. Y creo que a veces falta porque no encontramos como la forma de contar esa historia o cómo enfocarlo, o no termina de ser atractiva para lograr hacer la película el día de mañana.

—Claro, y ¿qué cosas te disparan? Bueno, ahí me decías un poco que por ahí cada uno de los personajes tiene algo de vos. En tu libro anterior, este que estás presentando ahora, había muchas cuestiones que tenían que ver con tu vida personal o con consumos culturales, pero ¿qué cosas te disparan el escribir, ya sea un libro, una narración, un guion para una película, un trabajo para otro? ¿Qué cosas son las que te inspiran y te disparan puntas para seguir trabajando y escribiendo?

—Todo, la vida, vivir, hacer cosas, leer, ver películas, intentar no estar enfrascado en mí mismo y en mis problemas y empezar a pensar los problemas desde otro lado y hablar con un amigo en mi vida. La verdad es que todo el tiempo estoy buscando historias o estoy abierto a encontrar historias. Por eso también multipliqué un poco los formatos de las cosas que escribo porque es como que siempre estoy escribiendo, o sea, tengo una rutina de escritura y todos los días algo escribo o algo genero o corrijo o lo que sea. Entonces siempre es como que estoy buscando historias para contar e intentando pasar la hoja en blanco. Y bueno, después pienso que puede ser un cuento, que puede ser una peli, también a veces el cuento empieza como una obra de teatro o empieza como una peli y termina siendo un cuento. También depende cómo lo puedo producir después.

—Y cuando no estás escribiendo, ¿qué cosas te gustan? Ahí me decías, bueno, leo, miro películas y demás, pero ¿qué otras cosas que no tengan que ver con la vida profesional que vos tenés?

—Me gusta mucho, como no soy de Buenos Aires, pero vivo acá hace muchos años, me gusta mucho, todavía tengo como esa cosa medio turística con la ciudad y me encanta caminar por Buenos Aires, hacer planes en la ciudad, ir a museos, sacar provecho de vivir en una capital, que eran cosas que cuando vivía en San Luis capaz no podía hacer. Entonces sí, me gusta mucho vivir en la ciudad, ir a tomar un café, me gusta cocinar, recibir amigos, charlar con amigos. Sí, estar conectado con mi alrededor me gusta.

—Bueno, en la película hay cameo.

Lo hice más por un tema de producción. Claro, claro. Lo hice, participé por un tema de producción en la peli en una escena.