Lee Child: “La idea de escribir un personaje así es dejar que otro se apropie de él”

Jack Reacher ha vuelto, y la temporada número tres de Reacher ya se puede ver en Prime Video. Tras ella está Lee Child, creador del personaje, que ya fue llevado al cine en otras oportunidades y que ahora dialoga con diario Hoy sobre el fenómeno de la adaptación online y detalles de su trabajo, que en Argentina es editado por Blatt & Ríos.

—Si no hubieras sido escritor, ¿qué otra cosa habrías hecho?

—Es una gran pregunta porque cuando me convertí en escritor solo había otra oportunidad laboral, que era trabajar en un almacén. Y eso es lo que habría sido, probablemente, conduciendo una carretilla elevadora, y hasta quizás ya me habría jubilado.

—Cuando imaginaste a Jack Reacher, ¿creías que se convertiría en el personaje icónico que es hoy con series de televisión, películas y muchos libros?

—Es una pregunta sutil, porque depende de la palabra. Esperaba que lo hiciera. Soñaba con que lo hiciera, pero no esperaba que lo hiciera. Porque si esperas tener éxito en el mundo del espectáculo, te estás engañando a ti mismo, y nada es predecible. Todo sucede por accidente, de forma impredecible. Nadie puede saberlo al principio. Cuando empecé a escribir, recuerdo que había probablemente 12 thrillers publicados el mismo día que el mío, y las otras 11 personas han desaparecido por completo, yo soy el último hombre en pie. Eso fue solo, no sé, una cuestión de suerte o lo que sea.

—¿Y qué te inspiró para desarrollar este personaje?

—En realidad fue para sentirme mejor. Había perdido mi trabajo, y estaba preocupado y disgustado por ello. Así que imaginé un personaje que había perdido su trabajo, como Reacher, porque dejó el ejército después de la Guerra Fría. No tenía trabajo, pero no le importaba. Era feliz. No tenía problemas. Así que lo hice para sentirme mejor. Y así, por supuesto, hice que otras personas se sintieran mejor, porque muchas otras personas estaban en esa situación. En general, todo el mundo tiene algún tipo de problema, y la idea de que alguien venga, te ayude con un problema y luego desaparezca es muy tranquilizadora a nivel humano. Creo que todos lo anhelamos. Todos lo deseamos e imaginamos. Y si ocurriera de verdad, sería un sueño hecho realidad.

—Contame algo sobre tu trabajo con los showrunners. ¿Tenés influencia en las decisiones de casting?

—Me incluyen en todas las decisiones, sí. Son muy generosos en ese sentido. Y yo participo en pie de igualdad, soy productor ejecutivo, igual que ellos. Pero mi filosofía al respecto es poner todo mi esfuerzo en elegir a las personas adecuadas. Tenemos un gran showrunner, Nick Santora. Lo elegimos muy, muy cuidadosamente, pensamos que era el tipo adecuado. Y si crees que es la persona adecuada, entonces lo que hay que hacer es dejarle seguir con su trabajo sin molestarle todo el tiempo. Nick y yo hablamos mucho por teléfono, pero no le digo cosas, no le exijo cosas, porque confío en que va a hacer lo correcto.

—¿Y te gusta el programa como espectador?

—Sí.

—¿Te gusta crear el personaje y escribir las historias?

—Se me da muy bien desvincularme de ser el escritor del libro y ser un espectador de televisión. Cuando lo veo, lo veo como una persona normal. Solo lo veo como un espectador y un aficionado a este tipo de programas. Es lo mismo que escribir libros, veo los libros como un lector. Quiero satisfacer al lector y yo soy el lector que mejor conozco, así que lo escribo como un lector. Y juzgo la serie de televisión como un espectador normal.

—¿Qué temas siguen alimentando tu interés por el personaje y la saga?

—En parte, es un profesional. Realmente nunca hago un plan, nunca tomo una especie de decisión temprana sobre lo que el libro va a ser. Simplemente pienso que empezaré por algún sitio y algo se desarrollará, algo surgirá. Muy a menudo no sé lo que la historia va a ser hasta que estoy a mitad de camino a través de él. Algunos de los libros en los que pensaba que una persona iba a ser el bueno, en realidad resulta ser el malo. Me lo invento sobre la marcha. En otras palabras, me lo planteo como un lector, no sé lo que va a pasar. Estoy tan ansioso por saber qué va a pasar como el lector y creo que eso es lo que lo mantiene fresco y vívido. No es predecible para mí, así que no lo será para el lector.

-Has mencionado que escribes, pero como lector, me gusta que en la saga nadie sea bueno del todo y nadie sea malo del todo. ¿Cómo encontraste esta clave de la saga?

-Creo que en general, esa es la realidad de los humanos, que nadie es todo bueno. Muy pocas personas son todas malas. Quiero decir, obviamente ha habido personajes en la historia de los que se podría decir que son todos malos, pero la mayoría de la gente, los villanos de rango medio lo son. Son seres humanos como cualquier otro y tienen debilidades y vulnerabilidades como cualquier otro. Suele haber algo con lo que simpatizar. Así que intento que sean reales en el sentido de que nadie es un personaje de dibujos animados. Nadie es Superman ni Lex Luthor.

-Me contaras algo sobre lo que vamos a ver en esta nueva temporada sin spoilers…

-La secuencia de apertura es una gran sorpresa y luego Reacher tiene la pelea de su vida. Finalmente, vemos a un oponente que probablemente podría vencer a Reacher. Y eso es muy, muy tenso y se acumula episodio tras episodio. Sabemos que va a suceder y estamos preocupados por el resultado.

-Cuando escribes algo que no es sobre la saga, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís triste porque dejaste Jack Reacher o te sentís bien? Hace poco sacaste El Héroe tu nuevo libro…

-Sí, me siento bien. La idea de escribir un personaje así es dejar que otro se apropie de él. Así que cuanto más pueda transmitirlo, primero al lector, ahora al telespectador, ahora a otro autor. Me siento bien porque se trata del personaje. No se trata de mí. Se trata del personaje, y el personaje puede seguir viviendo en la imaginación de todos.