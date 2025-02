Angelina Jolie: “Cuanto más aprendía sobre Maria Callas, más respetaba lo mucho que le costó ser esta otra cosa que conocemos”

Nominada a los Globo de Oro por su rol como Maria Callas, Angelina Jolie estrena hoy María. Un trabajo inspirado en la vida de la exitosa cantante, bajo la atenta mirada de Pablo Larraín, director que ya nos regaló maravillosas biografías como las de Lady Di y Jacqueline Kennedy. Para saber más de la película y su trabajo en ella, hablamos en exclusiva para Argentina con Jolie.

—¿Cuál fue el mayor reto de interpretar a Callas y cómo conseguiste que parezca fuerte y frágil al mismo tiempo?

—Bueno, creo que lo mejor de la obra y del guion que se escribió fue que se centraba en que hay una Callas, ¿verdad? Pero está Maria y el centro de esto es Maria en realidad. Exploramos a Callas y ella se convierte en lo que tiene que ser para estar en ese escenario, lo que tiene que ser para tratar con su madre, lo que tiene que ser para tratar con su vida. Saca adelante este estoicismo, esta fuerza y esta mujer que conocemos muy bien cuando tiene que sacar adelante su coraje. Pero detrás de todo eso, lo que la hace realmente tan extraordinaria es que no era tan fuerte. Era bastante vulnerable. Estaba enferma a menudo. Se sentía sola. Era emocional. Así que creo que cuanto más aprendía sobre ella, más respetaba lo mucho que le costó ser esta otra cosa que conocemos, porque no le resultó muy fácil. En mi caso, dependiendo del día, a veces necesitaba ser Callas y a veces era Maria, pero lo intentaba lo mejor que podía dependiendo de dónde me dejaran ir.

—Llevás un tiempo en el mundo del espectáculo, porque empezaste muy joven, pero ¿te seguís emocionando cuando te nominan a algo como los Globo de Oro? ¿Dónde estabas cuando supiste que estabas nominada y cómo reaccionaste?

—Estoy rodando una película en París y estaba en medio de una escena muy íntima, cambiándome en el baño y la gente con la que trabajo en peluquería y maquillaje, con la que estoy muy unida, entró con una gran sonrisa en la cara y me dieron la noticia. Estaban muy emocionados. Entonces salí y mi hijo, que estaba allí, me dio un abrazo. Así que lo que era muy conmovedor, era la gente que estaba conmigo, que estaban tan felices. Y, por supuesto, siempre significa mucho, especialmente cuando has trabajado duro en algo y sobre todo quieres que tu obra resuene en el público. Quieres que, eso es todo, independientemente, pero por supuesto significa mucho estar dentro de una comunidad, y que una parte de ella te reconozca.

—Maria es parte de trilogía de Pablo, que trata de importantes personajes femeninos. ¿Qué lo hace tan buen director de actrices?

—Sobre la trilogía, él nunca lo ha llamado así porque fue accidental. Me encantó su Neruda, él es genial con los actores y creo que eso es tal vez parte de la clave de por qué es maravilloso con las actrices, porque para él no hay diferencia. Él solo respeta el artista, la actriz, el actor y les da espacio.