Entre paredes, todos los secretos de la nueva serie mexicana

La nueva comedia romántica de Disney+, Entre paredes, protagonizada por Aislinn Derbez, Christian Vázquez, y dirigida por Noé Santillán-López, ya está disponible. Creada por la argentina Ariana Saiegh, hablamos con Derbez, Vázquez y Santillán-López para saber más detalles del proyecto.

—Aplicaciones de citas, ¿sí o no?

—Christian Vázquez: Es muy subjetiva la pregunta, yo, para mí, no. Es un arma de doble filo.

—Aislinn Derbez: Para mí tampoco, si quieres la respuesta corta es que no.

—Noé Santillán-López: Yo nunca las usé, nunca me pasaron, o sea que no las conocí nunca. Así que no sé si me estoy perdiendo de algo o si no me estoy perdiendo de nada.

—¿Cómo fue entrar en la vida de Marga y Martín?

—AD: Para mí fue muy divertido porque siento que había como muchas facetas de Marga que me encantó interpretar. Por un lado, está esta faceta como de ella en el amor, que no sabe si comprometerse o no, si seguir esta relación o no, y como que se quiere esconder un poco de esta situación. Y por otro lado, está su faceta de emprendedora que no sabe también si quiere seguir trabajando para su empresa o emprender con su mejor amiga, también está esta otra faceta de ella como vecina con todos los vecinos y los desastres que se arman por ahí. Entonces, como que esas tres historias al mismo tiempo hicieron que disfrutara mucho el personaje.

—CV: Para mí también fue muy divertido porque trabajar entre amigos también creo que lo hace muy llevadero, lo hace un proceso muy especial, muy rico en todos los sentidos. Entonces fue muy agradable para mí encontrarme con Martín, aprender de Martín, tanto de sus ganas de querer conocer a alguien, sus ganas de trabajar, sus ganas de apapachar a los amigos porque también tienen unos dotes de chef, la contención que tienen en sí, los vecinos, también es muy bonito en la serie y que la gente va a poder conectar de manera muy particular y muy especial con cada uno de ellos. Yo siento que cada departamento es un universo e imagínate cada persona en sí también es un microuniverso. Entonces que de repente estén en convivencia tan constante aprendiendo uno de los otros, con sus errores y aprendiendo de ellos también lo hace muy llevadero. Así que para mí fue muy agradable, una sorpresa muy grata, porque yo me sumé al proyecto un poco tardío por así decirlo. Para mí también fue una grata sorpresa que cuando me sumo al proyecto, pues coincido con Aislinn, ya habíamos coincidido en lo profesional, también en lo personal; con Noé también, en una serie hace como dos años, aparte en Guadalajara. Por lo que fue muy bonito todo el proceso y muy divertido tanto dentro y fuera del set. Más dentro del set, porque es donde pones a jugar todo, la imaginación, lo que se trabajó en su momento sobre la mesa y pues los ensayos previos acerca de escena.