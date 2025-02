Franco Piffaretti: “A mí me emana arte”

Franco Piffaretti quiso en algún momento dejar de lado su pasión para la actuación, pero no pudo. El próximo estreno de Espartanos en Disney+ es la excusa para poder charlar con él de sus orígenes en la actuación y todos los proyectos que se vienen.

—¿Cuándo supiste que querías dedicarte a la actuación?

—¿Sabés qué? Como que fue medio que en realidad no fue como algo tanto mío, sino como muchas personas en mi vida, cuando yo era muy chico, me decían que era por ahí, ¿viste? O sea, yo iba al colegio y tenía mi profesor de música, que siempre me ponía a cantar en el coro. Pero después empecé con los musicales y me ponían ahí también. Siempre haciendo buenos personajes y así, así como que empecé. Bueno, después fue una cuestión ahí capaz que un poco social y eso. Como que me intenté alejar y siempre aparecía alguien que me decía, che, no, vení, hacelo, y la verdad que fui haciéndolo que empecé como a encontrar mucho gusto. Porque la realidad es que tampoco mi familia, justo estábamos hablando de eso el otro día con mi vieja. No tengo a nadie artista, pero nadie, nadie. Más o menos mi padre era bastante que hacía cosas con las manos y eso. Y como mucho gusto por ahí, pero de artista, de alguien que se dedicara al arte o tal vez que lo hiciera joven ni siquiera, ¿viste? Entonces, como que fue algo medio que se fue despertando por personas que me veían algo, creo yo. Como una cosa medio así.

—Y ahí me decías esto de como que vos intentaste no seguir ese camino. ¿Qué habías imaginado por fuera de la actuación?

—La verdad que siento que a mí me emana arte. Como que no puedo pensar mismo en mis hobbies o en algo que no sea como algo relacionado con el arte. O sea, no se me ocurriría, porque mismo en la pandemia además estuve a punto de empezar arquitectura o diseño, no lo llegué a concretar, pero como que también está relacionado, súper, con lo artístico para mí, de la creación, lo creativo. Entonces, un poco me quise alejar en medio de mi adolescencia, creo que un poco de presión social. Yo soy uruguayo y bueno, capaz que por eso sea un poco más chica o algo, como que a veces la mirada del otro te puede pesar un poco. A mí siempre me gustó cantar, me gustó actuar y lo que sea, y en un momento dije, no, yo esto no lo quiero. Me cambié de colegio y ahí dije, no, esto ya no es para mí, que hacían tremendos musicales. También hubo ahí... los profesores y todos me dijeron, no, tenés que audicionar. Y ahí me mostraron como un mundo muy profesional y dije, no, definitivamente esto es lo que yo quiero hacer. Así que ahí empecé a meterle quinta a eso y me empecé a profesionalizar lo máximo que pude muy, muy de chiquito.

—Y ahora estamos con un 2025 plagado de estrenos y recoger mucho trabajo que venís haciendo en este último tiempo…

—Ahora en febrero, el 19 de febrero, sale Espartanos, una serie de Disney+ que me tiene muy emocionado. Después, no sé si en realidad se puede decir muchas fechas, pero en algún momento de este año, pero muy en breve, sale una peli peruana en la que participé. Además, más ya sea a fin de año, ahí se viene otro proyecto, más todas las cosas que pueden surgir en el interín de rodajes y eso.

—¿Y estás con la cabeza preparada también para esto de ir a donde el proyecto se dé? Puede ser Argentina, puede ser Perú, puede ser Uruguay, puede ser México, ¿no te importa eso?

—No, vos sabés que es como algo que no, me parece que hay que estar donde... creo que es algo que sí, me hago cargo, por momentos me quejo, te digo la verdad, como de estar ni en un lado ni en el otro, y está como un poco de intentar estar en todos lados. Pero la realidad es que es un poco también, algo muy lindo que tiene como la carrera también, creo. De conocer muchos lados, de enriquecerte muchísimo, y sí, estoy donde hay que estar, donde hay el trabajo estoy. O sea, si ahora el estreno es en Perú, me voy a Perú, si es en México, es decir, como intentar de eso, de estar.