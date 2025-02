Edward Berger: “Santiago Mitre es un gran cineasta y realmente me encantó Argentina, 1985”

Con 8 nominaciones a los Premios Óscar que se entregarán el próximo 2 de marzo, Cónclave, protagonizada por Ralph Fiennes, es una de las grandes candidatas a llevarse varios premios. Toma como punto de partida la elección de un nuevo Papa y termina por desnudar los oscuros secretos de la Iglesia. Dirigida por Edward Berger, hablamos con él en exclusiva para saber más detalles del filme.

—¿Cuándo supiste que quería ser director?

—Es una historia muy interesante. Crecí en Wolfsburgo, en una ciudad donde fabrican Volkswagen, donde hacen coches. Así que el cine no era un oficio que conociera. Me encantaban las películas, me encantaba ir al cine, pero pensaba que los actores hacían la película, no sabía que había un director, un productor, un guionista o un director de fotografía, nada de eso. Entonces, a los 15 años, fui a la escuela de arte local, a una ciudad donde había una escuela de arte, y tenían un curso de cine. Me fui a casa y le dije a mi hermano: Se pueden hacer películas, puedo aprender cómo hacer películas ahí; y él me dijo: Vas a tener que conducir un taxi más tarde. Entonces pensé... es mi hermano mayor, probablemente tenga razón. Así que dejé de lado esa idea. Tres años después, cuando mi padre me empujó a decidir qué hacer, pensé que quería ser ingeniero como él y como mis hermanos y de repente, me di cuenta de que no podía hacerlo. Así que a los 18 decidí que quería hacer películas.

—Y en esa época, ¿tenías algún director de cine o actor favorito que te inspirara?

—Mi película favorita fue Apocalypse Now porque era una película que no sabía cómo funcionaba. Conocía las películas que me contaban una historia. Tenían un argumento de la A a la Z, me contaban esa historia y podía entretenerme con ella. Apocalypse Now fue la primera película que vi que no tenía una historia real. Había que sentirla, es más como un poema. Es más como una pintura expresionista tratando de capturar la esencia de la guerra, básicamente. Y eso me impresionó mucho, que se pudiera hacer poesía con el cine.

—Decidiste ser director, pero ¿cómo llegaste a tu primera película?

—Estaba trabajando en Nueva York para una empresa llamada Good Machine y me ofrecieron un trabajo en el que podía ganar mucho más dinero. Mi jefe me llevó a almorzar y me dijo: ¿Quieres este trabajo? Yo pensaba, ¿voy a ganar este dinero? Y él dijo, sí, sí, vas a ganar mucho más ahora. Ahí dije no, no puedo hacerlo, porque sabía que si aceptaba ese trabajo, no llegaría a ser director. Mi jefe dijo que esperaba que dijera eso, porque sabía que yo quería ser director. Así que renuncié. Dejé ese trabajo y escribí mi primera película. Tuvo lugar en Berlín, la financié en Berlín, y volví a Berlín, la hice allí.

—¿Cuál fue el mayor reto para adaptar la novela a Cónclave?

—Creo que el mayor reto fue seguir creyendo en la sencillez de la historia o en el claro arco del personaje, que está impulsado por el diálogo. A veces, cuando escuchas ese diálogo cuarenta veces al día, te das cuenta de que sigue siendo interesante. ¿Es lo suficientemente interesante? Y existe la tentación de hacer locuras con la cámara, como trucos con la cámara. Tienes que seguir recordándote, me encantó el guion cuando lo vi por primera vez. Pensé que era suficiente. Sigue siendo suficiente. Así que resistí toda tentación de hacerlo extravagante y con extraños movimientos de cámara y luz loca y así sucesivamente. Tenía que hacerlo sencillo y siguiendo a los personajes. Ese fue realmente el mayor desafío.

—¿Cómo imaginaste a los personajes y a los actores? ¿Fue difícil el proceso de casting?

—Eso siempre es difícil. En este caso el personaje principal era italiano, pero queríamos mantener la mente abierta a cualquier nacionalidad que fuera creíblemente católica. Buscamos por todo el mundo y en algún momento pensé, ¿sabes quién debería ser? Debería ser Ralph Fiennes, porque es alguien que puede expresar con sus ojos lo que está pensando y este personaje está pensando mucho. No es el que más dice. En realidad está bastante callado, contento con estar en la tercera fila, contento. No quiere ser el centro de atención. Así que tienes que ser capaz de ver lo que pasa detrás de sus ojos. Y Ralph Fiennes lo hace de maravilla. Luego, a su alrededor, quería reunir un elenco de opuestos, básicamente. Stanley Tucci se siente muy opuesto a Ralph Fiennes y también Sergio Castellito, ya sabes, como un personaje mucho más vivo. Por lo que reunir piezas de todo el mundo, Isabella Rossellini, John Lithgow, Lucian Masamatti, y escuchar los acentos de diferentes personas, es todo color. Eso era muy importante para que fuera muy colorido y no tuviera un solo tono todo el tiempo.

—¿Y es un reto tener un reparto de todo el mundo y con muchos idiomas?

—Sí, porque, quiero decir, tienes que encontrar a alguien que tenga el nivel adecuado de acento. Si el acento es demasiado fuerte en los actores, es muy difícil para ellos hablar inglés porque van a perder su idioma original y la intuición para ese idioma. Así que en algunos casos decidí mantener el acento italiano porque, obviamente, en el Vaticano habría mucho italiano y latín. Así que Ralph tuvo que aprender mucho italiano y latín para que pareciera que había vivido allí durante 20 años.

—Tu trabajo aquí en Argentina tiene una gran repercusión y también tu nombre, porque nos ganaste el Óscar cuando Argentina, 1985 compitió con Sin novedad en el frente, ¿cómo viviste ese año que ganás el Óscar y esta competencia con nuestra película?

—En realidad nunca fue una competencia. Santiago Mitre es un gran cineasta y realmente me encantó esa película. Me encantó conocerle y estoy deseando ver su próxima película. A veces es así, a veces es al revés. Santiago ganó el Globo de Oro. Ahí lo tienes. Él ganó uno, yo gané el otro. Así que está bien.