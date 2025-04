Mía Maestro y Lucio Castro pasaron por 26 Bafici

Mía Maestro y Lucio Castro fueron parte de la edición 26 de Bafici (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente) con After this death, su nueva película. Con ellos hablamos en exclusiva.

—Nuevamente juntos con una película, ¿cómo se vive un poco eso?

—Lucio Castro: Yo estoy muy feliz, me encanta el Bafici, fue la primera vez que mostré mi primera película, es un lugar que vi, que venía cuando vivía acá, era como mi conexión con el cine de afuera, festivales, que me encanta todavía hoy en día, y la película específicamente tiene un componente, es una película americana, como he dicho, con producción americana pero es muy argentina, así que tengo muchas ganas que la gente de acá la vea en el festival.

—Mía Maestro: Para mí siempre es un placer volver a casa, estar en Buenos Aires y también presentar una película con Lucio, es una película en la que hace mucho ya que estamos trabajando, desde hace más de 7 u 8 años, y si bien como decía Lucio es una producción de Estados Unidos, es una película totalmente argentina, está dirigida por Lucio, la protagonista soy yo, el personaje es argentino y tiene como esa mirada del argentino en otro contexto diferente fuera de su país, y también un poco refleja el exilio mío y de Lucio en los Estados Unidos y el Bafici es un gran festival, así que siempre estamos felices de volver, para mi esto es un protagónico, Fin de siglo, es una película que adoro, pero tiene un papel muy importante, una participación especial. Así que estamos muy felices de estar acá, vienen todos nuestros amigos de Buenos Aires, colegas también.

—La película tiene a Isabel, un personaje que justamente hablando de la mirada argentina, es un personaje que se permite muchas cosas, aunque la sociedad le diga, vos no podés hacer esto ¿Cómo surge la inspiración del personaje y cómo fue también llevarla adelante?

—LC: El personaje siempre la pensé, la escribí, con Mía, siempre cuando escribo pongo un título, el título surgió de un texto de un amigo, me gustó la idea después de esta muerte específica. Nunca sé a dónde va, y siempre pienso en la ocasión y el personaje, y sabía que iba a ser cerca de Nueva York, en la montaña de Nueva York, y con Mía, así empezó la película a escribirse, y pasó por varias formas.

—MM: Isabel es un personaje que está encontrando su voz, su libertad, su cuerpo, su sensualidad, su sexualidad, encontrando pero también descubriendo, y también como dice el título, muriendo a cada paso, viendo de qué manera ella habita el cuerpo que tiene, entonces para mí el personaje fue un personaje muy sensorial, y por supuesto, jamás hubo un juzgamiento, me parece maravilloso que una mujer que está embarazada decida explorar su sexualidad con alguien que no sea su pareja.