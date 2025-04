Carla Pandolfi: “Volver al teatro era necesario”

Ana por la Ventana, una obra de Alfredo Allende protagonizada por Carla Pandolfi y dirigida por el reconocido cineasta y director teatral Alberto Lecchi (en su regreso al teatro), llegó al Camarín de las Musas (CABA) con funciones todos los viernes a las 22:30 horas. Para conocer más del espectáculo hablamos con Pandolfi.

—Primero contanos un poco, sensaciones, estrenaste obra, Alberto Lecchi, unipersonal, ¿cómo es un poco todo ese universo?

—Primero muy contenta con el equipo que formamos, con Alberto Lecchi, con Alfredo Allende, toda la gente del Camarín, Pablo Silva, muy contenta, una experiencia nueva para mí, un unipersonal.

—¿Es la primera vez?

—La primera vez que hago un unipersonal, así que aprendiendo, que es como un baile de emociones, de poder tener a la gente ahí cerquita, transmitiéndole todo el relato y no perderlos nunca, me parece que es como el principal objetivo que tiene un trabajo así, poder mantenerlos atentos, en la escucha y bueno, por suerte así sucedió y contenta, feliz también de poder atravesar esta instancia del teatro independiente, de donde yo arranqué y volver un poco a ese lugar, a ese nicho que tiene como otro ritmo, tiene otra búsqueda, así que muy contenta.

—En el último tiempo, tenés series más mainstream, Envidiosa, Espartanos, pero en el último tiempo te estás conectando también con producciones independientes...

—Sí, a mí siempre lo que más me interesa son las historias y cómo las emociones atraviesan a esos personajes, es como lo que más me conmueve y por lo general los textos que me van llegando, las cosas que leo tienen algo que me tocan alguna fibra que me atraviesa en ese momento particular en el que estoy, entonces le presto mucha atención. Las plataformas hoy por hoy tienen una variedad amplísima de contenidos, está buenísimo. Una por ahí graba las cosas, Espartanos, lo grabé mucho antes que Envidiosa y salieron juntos el mismo año. Eso es muchas veces lo que yo explico, porque de repente se te juntan dos estrenos y no es que vos los hiciste el mismo año, pero bueno, tenemos esa suerte de poder estar mucho en pantalla y sí, es como otra visualización, qué sé yo, yo siempre miro series, películas y es como una especie de góndola de supermercado, podés agarrar lo que te guste, y mucho más si está bien hecho, está bien realizado. Me pone muy contenta las producciones argentinas que se destacan, porque también miro otras y me encanta lo que hacemos nosotros, nuestro cine, nuestras formas de contar, así que contentísima de que esté yendo tan bien a todo lo que vemos.

—¿Y cómo es volver al teatro?

—Y volver al teatro era necesario, es cómo se originó todo, cómo yo arranco con la actuación, que es a través del teatro, pero también me animé a tirarme, siempre hice teatro grupal, me encanta, porque es de las cosas que más disfruto, es el grupo, acá también lo está, tenemos un grupo, por más que yo soy sola en escena, pero lo colectivo, digo, siempre es muy lindo transitarlo en el teatro, pero en lo personal, lo que tiene también es una búsqueda personal de esto, como de bancártela, de estar en un lugar donde me siento segura, donde siento que puedo abordar toda esa historia y pasar por todos los recorridos que pasa el personaje, y es un gran ejercicio, entonces hay momentos en donde uno, como el actor y la actriz también está acostumbrado, a mí me encanta volver a entrenar y llegar a lugares así de búsqueda, cuando sentís que por ahí el recurso que venís teniendo está buenísimo, pero querés ampliarlo, siento que el teatro también te da esa posibilidad, y más sola, porque no tenés a nadie que te va a tirar un salvavidas, sos vos y nada más. Sentía que era un buen momento para mí, en lo personal, pasar por este ejercicio, por esta práctica.

—Contame un poco el encuentro con Alberto…

—Con Alberto nos cruzamos gracias a Julia Freid, una directora de arte muy reconocida, con la que estuvimos trabajando en En el barro, y bueno ella siempre tan amorosa conmigo contándome, viene esto, viene lo otro, y me cuenta que Alberto estaba con este proyecto, le digo, pasale mi teléfono, me gustaría justo hacerlo, y conocernos fue espectacular, uno cuando trabaja con gente que tiene tanta experiencia en el medio y habiendo hecho todo lo que hizo Alberto, es como compartir un poco la experiencia de ambos, su recorrido que es mucho más amplio que el mío, y retroalimentarnos, él quiere mucho a los actores, mucho, y te da mucha libertad, y te va dirigiendo en lo que él siente que por ahí te puede aportar y ayudar, y hemos trabajado muy bien, tanto las ideas que él traía, con el texto, las que yo le propuse, y después las que fueron apareciendo, pero es un amor, yo estoy muy contenta de estar con él en este proyecto, es muy tranquilo, yo hablo mucho, él habla poco, así que somos el complemento ideal.