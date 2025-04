Vane Butera: “Es una obra que tengo como en carpeta desde hace un montón de tiempo”

Coraza. Cáscara Casa es un espectáculo musical con canciones y textos originales de Vane Butera, repleto de humor y emoción, que se presenta los sábados en El Método Kairós Teatro (CABA) a las 20.30 horas. Sobre la obra y su participación también en Mirtha, el mito, el homenaje de José María Muscari a Mirtha Legrand, hablamos con ella.

—¿Cómo haces para organizarte, porque mientras estás por estrenar esta obra musical que escribiste, estás con lo de Mirtha?

—Uy, hay algo de este loco que es nuestra diaria, la diaria del artista, que quizá uno viene bien acostumbrado. Estamos bastante curtidos del malabar, así que la verdad que se va acomodando, uno va haciéndolo de a poquito y como puede, pero todo al final termina encastrando, digamos. Así que estamos ahora con las funciones de Coraza y con las de Mirtha también, los domingos en el Regina, y todo encastra de a poquito.

—¿Cómo fue el origen de Coraza?

—Es una obra que yo en realidad tengo como en carpeta desde hace un montón de tiempo, que tenía ganas de hacer un musical con mis canciones, con las canciones de mis últimos dos discos. Siempre mis carreras de cantautora y a su vez de intérprete de musical iban en paralelo, pero casi nunca se mezclaban. Solo una vez en el 2019 hice canciones para un musical que estuvo en El Picadero, que se llamaba No me digas que ya sé, pero nunca, poniéndole el cuerpo digamos y estando yo arriba del escenario, mezclar ambos mundos. Y la verdad es que era una pregunta que me hacían bastante, como siendo caminos tan hermanos, caminos tan parecidos, cómo no se cruzaban. Y tenía en carpeta esta obra y el año pasado, Valeria Ambrosio, una amiga y gran directora, me dio el empujón final a decirme, pero esto es una obra, tenés que hacer una obra con esto. Y así un poco nace Coraza, Cascara Casa, que es mezcla de canciones de mis últimos dos discos y de textos que tienen mucho que ver con estas canciones que vengo cantando desde hace bastante, pero que nunca había puesto en un marco tan teatral.

—Las canciones vos las compusiste en diferentes momentos de tu vida, cuando hubo que ordenarlas alrededor del espectáculo, ¿fue fácil, fue difícil?

—Fue fácil, la verdad. Extrañamente fue fácil. Había algo de la historia que cuenta la obra, que estaba todo bastante servido, bastante escrito ya de antemano, viste, en las canciones. Entonces, cuando me puse a armar el libro y a armar como la unión de esas canciones, me di cuenta que todo ya estaba un poco destinado. Y está bueno lo que decís, porque sí, tiene canciones que escribí hace muchísimos años y canciones que son un poco más nuevas y todo con algo que contar, viste, de distintas épocas de mi vida.

Acá, el disparador, más allá de tus canciones y que te impulsó Valeria, pero lo ordenaste alrededor de una mudanza, digo, ¿qué significan las mudanzas o estas rupturas para vos? ¿Son oportunidades, viste, que dicen siempre que hay una crisis, es una oportunidad? ¿Lo ves también como eso y por eso imaginaste esta situación para la obra?

—Sí, parte un poco de ahí, la verdad, de esos momentos, los momentos bisagra, viste, donde vos decís, o acá, o de esto hago algo o me hundo completamente. Bueno, tiene que ver un poco con eso, usar esos fondos que tocamos a veces para tomar impulso. Y a veces las mudanzas, las rupturas, los momentos en los que tenés que decidir qué llevarte y qué dejar de cada cosa, ¿no? De una relación, de una casa. Son preguntas que van mucho más allá de eso, que tienen mucho trasfondo. No solo te estás preguntando qué me llevo de esto, sino, ¿qué quiero? Va un poco por ahí.

—¿Sentís más presión al presentarte ahora con Coraza Cáscara Casa o es la misma presión que cuando te subís al escenario, cuando te convocan para un proyecto y quedás? ¿Hay más presión?

—Muchísima más presión. Muchísima más porque, bueno, sí, al hacer un espectáculo con un libro mío, claramente tengo ahí un extra de presión en cuanto a que, bueno, les gusta o no les gusta un poco, la culpa la voy a tener yo. Pero es linda, es una presión linda, que espero tener muchas otras veces.