Inés Estévez y Germán Palacios, juntos por primera vez en un escenario

El viernes próximo, en el Teatro Maipo estrena El hombre inesperado, de Yasmina Reza, con dirección y protagónicos de Inés Estévez y Germán Palacios, quienes por primera vez compartirán un escenario. Hablamos en exclusiva con la talentosa dupla que, además de protagonizarla, la dirigen y se verá viernes y sábados.

—¿Cómo puede ser que nunca trabajaron juntos en teatro?

—Inés Estévez: No sé, para mí porque la vida nos tenía deparada esta oportunidad. Que va a ser la mejor de todas.

—Germán Palacios: Que buena respuesta, nunca tuvimos ni siquiera por cerca la oportunidad. Y tengo la mejor compañera del mundo, podría decirte.

—IE: Tuve la suerte de que me convocara y sentí que bajaban en los Reyes Magos. Fue providencial para mí en ese momento. Me iluminó, estaba en un momento que no era fácil. Y me iluminó un momento en el que sentía que la vida no me estaba ofreciendo el tipo de trabajo que a mí me interesa hacer. Así que fue como algo muy providencial, muy hermoso.

—GP: Yo la llamé porque tenía el material hacía meses y no tenía compañera. Iba evolucionando sobre el material, y lecturas. Era lectura como director, en un momento pedaleaba en el aire solo y entonces en esa búsqueda la llamé Inés. Ella iba manejando y me dijo que sí inmediatamente. Atendió, le conté, y me dijo que sí.

—IE: Yo conocía la obra y me fascinaba. Cuando empezó a contarme, le dije La conozco. Siempre me quedó en el alma como una belleza. Y yo estaba por estrenar otra obra en ese momento. Le dije Yo estoy. No sabía cómo, pero él ha ido a hacer.

—GP: Es fantástico porque yo lo que necesitaba era una interlocutora válida y aparte una actriz con ciertos requerimientos específicos. En ese sentido, nosotros hemos trabajado juntos hace muchos años atrás y yo tengo la teoría de que, si bien estoy bastante fuera de lo que es, se llamaría la farándula, me considero parte de la familia. Y siempre digo que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es tener ganas de volver a trabajar con algún compañero con el cual compartiste una pequeña vida en el teatro o en un rodaje. Que haya gente que quiera volver a trabajar con uno y a la inversa. Yo con Inés siempre tuve esa admiración, pero sobre todo personalmente, algo de una afinidad muy grande que pasa 30 años y no se pierde, se queda. Entonces, es impresionante porque es como el yin y el yang, lo femenino y lo masculino. Tuvimos una primera lectura del material muy afín, que sin eso, no hubiese sido posible. Entonces a partir de ahí empezamos a construir, seguimos en eso y nos podemos decir lo que sea, porque los dos somos de pocas pulgas y nos decimos lo que sea. Así vamos. Está fenómeno, es divino.