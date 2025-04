Jorge Blanco: “¿Qué actor no sueña con ser un personaje en un clásico de Disney?”

Blanca Nieves, protagonizada por Rachel Zegler, Gal Gadot y Andrew Burnap, es la versión live action del clásico animado de Disney. En la versión hablada en español, el talentoso Jorge Blanco le pone la voz a Jonathan, el interés amoroso de Blanca Nieves, que encarna Burnap, y hablamos con él para conocer más detalles de la propuesta.

—¿Cómo fue para vos ponerle la voz a este personaje en el éxito Blanca Nieves de Disney?

—Fue una experiencia muy linda porque independientemente de que haya trabajado con Disney antes, no había tocado un papel de este tamaño para el doblaje. Venía haciendo cosas más chiquitas con el tiempo y poco a poco, el doblaje es un lugar donde se tiene que ir trabajando y es un desafío aparte. El lograr un personaje así de Disney para mí fue muy bonito. Además, poder cantarlo también, yo como cantante lo disfruté de una manera increíble.

—¿Y qué le pasa al Jorge, justamente, cantante, actor, cuando no tiene el cuerpo? ¿Tiene la voz nada más? ¿Es un reto más grande? ¿Cómo es un poco el ponerle la voz a un personaje?

—Es un reto distinto porque además, obviamente, tienes que tener tablas como actor, pero ya al estar en la cabina y ver otros desafíos, buscar el match con el otro actor, ponerle el toque cultural, porque son otras tonalidades, otros cantitos, en la manera de expresar del inglés al español. Entonces es muy difícil no copiarle, porque le copias al inglés y suena raro. No hablamos igual. Entonces es muy lindo buscarle esa esencia latina. Y bueno, también poderlo interpretar como cantante, ¿qué actor que es fan de Disney no sueña con ser un personaje de estos, un día en un clásico de Disney?

—¿Qué recuerdos tenías de la Blanca Nieves original? ¿La viste en el cine? Vos sos muy joven, pero por ahí en algún momento la vieron en la sala. ¿La viste en tu casa? ¿Qué recuerdos tenías?

—Creo que la primera vez que la vi fue en mi casa y era una locura ver los detalles de la animación. Pensar que fue la primera animación de ese estilo y por lo mismo ganó los premios que ganó. Es muy, mágico con la tecnología que había en esos tiempos, ver cómo eran las primeras veces que hacían esta profundidad en las imágenes que la hacían a placas distintas de cristal con las pinturas y con la música. Fue muy bonito. Creo que es la definición perfecta. Esta película, la original, la clásica es la definición perfecta de un clásico de princesas de Disney. Fue la primera, la que abrió todo este universo de princesas de Disney.

—Tu personaje no es un príncipe. La acompaña a Blanca Nieves en otros sueños. ¿Cómo ves también un poco eso de que se haya aggiornado a estos tiempos en donde el paradigma es completamente diferente al siglo pasado cuando se creó la primera adaptación?

—Me gusta porque siento que encontraron el punto medio perfecto de serles fieles a este cuento de hadas, pero un poco más cercano a la realidad. Buscar una Blanca Nieves más real de qué es lo que haría una mujer realmente con la fuerza que tiene una mujer, ese empoderamiento increíble y una linda relación que llega a encontrar con este chico que es Jonathan y juegan. Incluso hay como unos guiños burlándose de que Jonathan le dice Bueno, tú y tus problemas principescos o sea, es lindo ese guiño y se va creando una relación mucho más profunda en comparación a la versión original, lo cual también me gustó porque tengo más participación y eso está buenísimo.