Sam Asghari: “La comedia siempre será mi género favorito”

Universal+ estrenó la nueva temporada de The Traitors, el reality ganador de tres premios Emmy protagonizado por el famoso actor Alan Cumming, que regresa en una competencia inesperada en la que 23 participantes lucharán por un premio que pondrá a prueba su lealtad ideal para los fanáticos de los realities. Uno de los participantes es el exesposo de Britney Spears, el modelo y actor Sam Asghari, con quien hablamos en exclusiva para Argentina.

—¿Sentís más presión por estar en este programa de televisión porque no actúas, sino que sos vos mismo? ¿Es más difícil para vos?

—Sí, este programa de televisión fue un poco más especial porque mi experiencia es la actuación y es un juego de simulación, no es la realidad y no hay mucho drama. Así que pensé que iba a ser un poco difícil acostumbrarme a la realidad, pero no fue así. La razón por la que lo elegí como el programa de competición que quería hacer es que no hay drama, estás jugando a un juego y no tienes que involucrarte en el drama personal de la gente. Esa fue una de las razones. No fue demasiado difícil, pero me preocupaba entrar en The Traitors.

—¿Habías visto la temporada anterior antes de incorporarte a esta? ¿Por qué crees que tiene tanto éxito en todo el mundo?

—Creo que The Traitors empezó en Holanda, y a la gente le gusta, lo encuentra realmente entretenido. Creo que la versión estadounidense se hizo muy popular y en la segunda temporada yo empecé a oír hablar de ella incluso antes de participar o de que me propusieran participar. Y me gustó. Veía vídeos aquí y allá, pero no me metía mucho en el reality. Yo no era un fan de la realidad. Así que una vez que conseguí el trabajo volví a ver algunos episodios. No quería ver demasiado porque creo que eso iba a estropear la estrategia como jugador. No quería pensar demasiado, sólo quería ir allí, pasármelo bien y disfrutar.

—Para aquellos que no vieron hasta ahora el programa, ¿por qué tienen que hacerlo?

—Es un gran espectáculo. Está lleno de entretenimiento. Es emoción de infarto. Y yo antes no era un gran aficionado a los realities. Al participar en The Traitors, tenía que verlo para observar cómo se desarrollaba y me entretuve mucho con el resultado de la serie de televisión. Así que es una gran manera de involucrarte en algo de lo que no sabes nada y te enganchas completamente al programa de televisión.