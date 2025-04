“Otelo tiene vigencia producto de las circunstancias que vive en este caso la sociedad argentina y la del mundo”

Otelo regresa a la Sala Armando Discépolo (calle 12 entre 62 y 63) luego de una exitosa temporada en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, donde recibió mútiples nominaciones a los Premios Estrella de Mar 2025. Las funciones, que se presentarán los sábados a las 21 y los domingos a las 20, tienen a Juan Palomino, como Otelo, acompañado por un gran elenco y hablamos con él para saber más detalles.

—¿Por qué crees que nos sigue atrayendo Otelo?

—Creo que tiene que ver con la violencia estructural. Fundamentalmente, al ser una obra de teatro clásica que habla de situaciones que se viven o se han ido viviendo desde siempre, en estos tiempos que corren, donde la violencia se ha agudizado, la violencia verbal, la del Estado, policial, política, ideológica, física, está en primerísimo primer plano para reprimir derechos o protestas. No es casual que en Estados Unidos Denzel Washington esté encarando también este personaje en Broadway, se estrenó hace poco, cerrando las distancias obviamente, pero las políticas creo yo que coinciden mucho las de Donald Trump con Javier Milei y todo su combate extremista contra toda ideología woke o toda ideología que remita a reivindicar derechos de minorías, derechos de las mujeres. En este caso la Comedia de la Provincia, que depende del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ya por tercera vez quizás podríamos decirlo, esto lo estrenamos en el 2023, en el 2024 hicimos cuatro funciones, abrimos el año en Mar del Plata, en el 2025 nominados como Mejor Obra, como Mejor Actor de Reparto, Mejor Música, Mejor Luces y Mejor Actor Protagónico, y que haya ganado Fabio Prado González como Mejor Actor de Reparto, habla de que hay una necesidad, por parte también del público en un verano inquietante, de reconocerse en la mirada de estos personajes. Me parece que Otelo en ese sentido tiene esa vigencia producto de las circunstancias que vive en este caso la sociedad argentina y la del mundo, porque paradójicamente en Broadway han estrenado Otelo, con una entrada de mil dólares, ahí está la vigencia también, otro con entrada gratuita, mil dólares, cuando me enteré dije Ah no, se fueron al carajo. Pero bueno, es la libertad del mercado, los que pueden pagar mil dólares pueden ir a ver Otelo, y los 800 dólares creo que es la más barata, porque la compraron hace cuatro, cinco, seis meses atrás, y si no tenés que pagar, gatillar mil dólares, por lo tanto ese es el mercado también, o esa sociedad de mercado que pregonan los libertarios, como si acá no hubiese pasado ya esa ola, esa ola de pensamiento liberal, neoliberal más que nada, pero más agudizado ahora por las circunstancias mundiales.

—Y es interesante lo que vos decís, esta necesidad de reconocernos, porque también ante falta de trabajo que tiene que ver con la industria audiovisual, el teatro permite de alguna manera que actores y actrices puedan trabajar, pero también que haya una obra en donde se puedan reconocer, y no esto de repetir fórmulas, porque uno mira un poco la cartelera teatral de donde sea, y a lo que se apuesta es como a lo seguro, y no esto de visitar un clásico y dialogarlo con la actualidad.

—Mira a Pompeyo Audivert con Habitación Macbeth, que de repente el año pasado y del anteaño golpea contundentemente desde esa propuesta estética, pero tomando a Macbeth, Lady Macbeth y a Shakespeare como un vector, como para empezar a generar una red de espejos, eso a nivel independiente, en la calle Corrientes. En estos tiempos donde pareciera ser que el Estado no tiene que ser partícipe, sino el mercado, este tipo de propuestas culturales, que el Estado no se tiene que hacer cargo, bueno, acá doblan la apuesta y le devuelven a los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires la posibilidad de que sus impuestos también, que son pagados, se les vuelva gratuitamente en el Teatro de la Comedia de la Provincia. Creo fervientemente en esa constitución, más allá de que a mí circunstancialmente me esté tocando encarar este proyecto, vendrán otros actores, otras actrices, Otelo será una obra más dentro de lo que es la programación. Pero destacar esa pulsión y esa mirada desde lo político y del Estado presente, que devuelve a sus contribuyentes una obra de teatro clásica, está bien, no es un autor argentino, es una adaptación que hizo Nicolás Prado para esta versión, con música en vivo del grupo Corazones de la Plata, con Mario Moscoso, un actor de la zona de Quilmes, con Francisco González Gil de Buenos Aires, con Erica Basaldella de La Plata, Fabio Prado González de La Plata, Emma Burgos de Mar del Plata y quien habla, nacido en La Plata, estudiado en La Plata y que ahora reside en Buenos Aires, en que haremos esta producción y que de alguna manera nos permita ir encontrándonos para hablar y que el público pueda ir despejando incógnitas de lo que significa esta tragedia de este hombre que al servicio de una república, instigado por un lugar teniente donde las envidias, los manejos del poder y la violencia estructural están presentes y el público pueda ver de qué se trata cuando se habla de violencia estructural, de violencia ejercida desde los lugares del poder.