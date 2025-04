26° Bafici: la vidriera del cine argentino

La edición número 26 del Buenos Aires Festival internacional de Cine Independiente (Bafici) continúa hasta el 13 de abril con una propuesta robusta de cine y actividades. En dicha oferta, el cine argentino está presente con una diversidad de películas que atraviesan y tocan diferentes temáticas.

La presencia de filmes locales es notable, pese a los embates contra el cine y el desguace del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Tesis sobre una domesticación, protagonizada por Camila Sosa Villada, basada en su propio libro, está dirigida por Javier Van der Couter, quien reflexionó con diario Hoy sobre presentarla en este contexto “hicimos una película muy compleja, siempre una adaptación de una novela además de una autora como Camila, que tiene tantos mundos, tantas capas. Para mí, como director, como persona gay, me acerca y me mueve una fibra contar esta película, que parece el futuro, pero no lo es. Cuidemos lo que logramos. Me parece que dialoga muy bien con este momento complejo. El mundo entero está queriendo borrar todas esas conquistas y esta protagonista de esta película entiende todo lo que le pasa a ese personaje porque sale de sus entrañas en un punto, pero también hay algo de una performance que hace Camila como actriz que a mí me parece hipnótica y que el espectador la va a disfrutar un montón también porque es una actuación clásica también”.

En esa línea Rosendo Ruiz, director de La Zurda, película en Competencia Oficial Argentina del Festival dice “Filmar fue jugadísimo. Fue tirarnos a las piletas en un poquito de agua así. Ya desde el momento que decidimos hacerla nos tiramos a las piletas y ahora sacadas las manos totalmente del Incaa. Había una plata que teníamos que cobrar por unas cuotas de salario que sirven para el lanzamiento de las pelis pero por DNU fue eliminado ese apoyo. Y dijimos, vamos igual a estrenar y espero que podamos continuar así porque vamos a seguir filmando. Estamos en el peor momento, intentándola y rebuscándola por todos lados para estrenar. Ojalá que no sea la última. Yo pensaba, en un momento se ha puesto buenísimo porque la van a ver (por el título) y se van a dar cuenta que trata otra cosa la historia. Pero me parece que toda una sociedad, no son tantos, pero los que están saltando con bombos y platillos son los que van a estar criticando, los libertarios que están saltando van a ver la peli y van a decir que son realmente negros de mierda, por eso yo en un principio decía, bueno, la van a ver y van a terminar empatizando y van a decir, sí, la peli no tiene nada que ver con una zurda pero hay gente que está saliendo en falcon verde a la calle. Esos es capaz que digan, negros de mierda”. UPA! Una primavera en Atenas, cuarta entrega de la saga UPA abrió el Festival, con su mirada lúcida sobre el contexto actual. “Yo siempre digo el presente o lo que viene se siente como vulnerabilidad, porque uno está abriendo el alma y el pasado es la fuerza. Y en este festival tenemos la posibilidad de tener las experiencias, la fuerza de lo que hicimos de los años. Después hemos dicho, lo mejor que hicimos fue sólo hacerlo, en un sentido, porque nos permite hoy contar estos 20 años de historia. Y bueno, con lo nuevo, vulnerabilidad frente a la situación social, pero también vulnerabilidad porque uno está abriendo todo el corazón y la mente para contar lo que es esta nueva”, dice Sant Giralt, protagonista y codirector de la película. Camila Toker, protagonista y codirectora suma sobre la filmación de la entrega “nació del impulso que tuvimos a partir del contexto hostil y de la hazaña particular con nuestra industria y con ciertos artistas, o con ciertas narrativas, o ciertos temas. Y nos pareció como necesario, quizás fue la primera en la que tuvimos conciencia de que el contexto nos estaba pidiendo hacer algo”. De la misma manera Tamae Garateguy protagonista y codirectora, menciona “es un punto de inflexión y se responde con la obra”. El realizador paraguayo Juanjo Pereyra, director de Bajo as banderas, en Competencia Internacional, que trabaja sobre la manipulación de Afredo Stroessner suma “estoy contento que la película esté acá, porque estudie acá y viví durante 12 años hasta hace unos meses, y estoy contento que la hayan elegido porque habla de gobiernos totalitarios que quedaron en el pasado y están muy presentes hoy en día, la película se hizo en Argentina, todo el equipo técnico está acá, entonces es un honor poder mostrarla acá”.