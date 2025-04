Charly Wasserman: “La audioserie es un formato que se beneficia mucho del género de suspenso”

La productora Kuarzo apuesta a desarrollar y lanzar contenidos con el apoyo de Spotify Argentina. Esta colaboración comienza con el estreno de DIAL en la plataforma, un podcast de ficción creado por Charly Wasserman (Número Oculto), que explora los límites de la realidad y lo desconocido con actuaciones de Maite Lanata, Cristina Banegas y Luciano Rosso. Hablamos con Wasserman para saber más del proyecto.

Este thriller sigue la historia de Renzo (Rosso), un electricista que vive atrapado entre la rutina y los fantasmas de su pasado, hasta que un día, un trabajo lo lleva a desafiar su destino. Tentado por una oferta económica, el protagonista acude a reparar una vieja radio en plena madrugada, sólo para descubrir que fue convocado por una secta.

—¿Cómo es este nuevo lanzamiento?

—Este nuevo lanzamiento tiene mucho que ver con el empuje y la visión que tuve hace un año durante un paseo por los estudios de Kuarzo, que es una empresa que tiene una relación muy orgánica con el sonido, y se me ocurrió preguntarle al equipo de Kuarzo si alguna vez habían pensado en hacer audioseries de ficción, ellos todavía no conocían el formato. Y por otra parte, por el lado de Spotify, en donde ellos financiaban gran parte de los proyectos, y como parte del cambio de paradigma está virando a un modelo más flexible, en donde las coproducciones y las alianzas son claves para continuar produciendo. Entonces me pareció muy orgánico poder juntar a una empresa como Kuarzo, con su bagaje y con su infraestructura, y a una empresa como Spotify, con la cual yo ya había tenido la experiencia de trabajar en Número oculto.

—La propuesta arranca nuevamente con un policial o una historia de intriga. ¿Crees que también ese es como la punta de lanza para crear ficción en los podcasts, particularmente en Argentina? ¿Puede ser que sea el lugar donde la gente se puede enganchar a escuchar, y a partir de ahí, fomentar después la aparición de otros tipos de géneros dentro del formato?

—Sí, a mí me parece que la audioserie es un formato que se beneficia mucho del género de suspenso, de thriller, de ciencia ficción, en donde la intriga te lleva a continuar escuchándolo, y creo que también, sobre todo el terror y la ciencia ficción, son géneros muy complejos de vender ideas originales, en este momento, a las plataformas, ¿no? Obviamente está el caso cercano ahora de El Eternauta, que es fantástico, pero tiene una propiedad intelectual preexistente. En el caso de vender ideas originales, en Latinoamérica nos conocen muchísimo más por el melodrama, que es parte de nuestro ADN narrativo, y está genial que así sea. Sin embargo, a la hora de vender proyectos de género, cuesta un poco más, entonces la audioserie permite explorar esos géneros narrativos, que también se beneficia mucho del audio.