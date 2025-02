Nacho Castañares: “Me estaba preparando para actuar”

Uno de los grandes participantes de Gran Hermano 2022 es sin duda Nacho Castañares, conocido por todos simplemente como Nacho, que desde que salió de la casa más famosa del país se convirtió en uno de los streamers más importantes de Argentina. Hoy, al frente de El debate de GH, por streams Telefe, analiza la nueva temporada del reality.

—Si hay streaming y reality tenés que estar vos. ¿Cómo vivís esto, que después de que saliste de la casa? Más allá de todo el trabajo que generaste, pero que Telefe te eligió para ser la cara de todos los realities...

—La verdad que muy feliz, muy contento. Es increíble estar de vuelta acá, de vuelta preparando un Gran Hermano. Es el segundo ya en poco tiempo y es increíble. Muy, muy contento y poniéndole las pilas todo para terminar de definir los últimos detalles de los dos programas que voy a tener. Acomodando todo para que sea espectacular todo lo que se vea.

—¿Qué te pasa cuando entrás de nuevo a la casa? Cuando estás acá, ¿recordás todo lo que pasó?

—Es increíble, porque te trae muchos recuerdos, te trae mucha memoria de cosas que vos viste en primera persona. Y que cuando las ves por video es distinto porque, si bien te ves a vos y te acordás lo que hiciste, no es lo mismo que estar de vuelta, acá en el mismo pasillo, en el mismo living, en el mismo jardín. Así que feliz de estar de vuelta, feliz de poder conocer la casa, también, junto a todos los periodistas que vinieron y ya esperando con ansias a ver los primeros jugadores.

—Hablando de jugadores, ¿qué te gustaría que ingrese? El año pasado fue una edición marcada con personajes muy fuertes, personalidades muy fuertes. Bueno, en el que tuviste vos obviamente, también, pero ¿qué te gustaría que haya nuevo y que vos decís me gustaría ver esto en esta edición?

—Bueno, ya lo dijo Santiago del Moro, que iba a ser un hermano más picante, un hermano con mucho más juego y la verdad que creo que ese es el que me gustaría. Me gustaría que los participantes entren, obviamente pensando en lo que quieren hacer afuera, pero sobre todo las cosas que jueguen. Que no se olviden que están dentro de un marco de un juego y que se diviertan haciendo todas las cosas. Eso creo que es importantísimo y va a ser que el programa funcione muy bien.

—Fuera del streaming, ¿tenés ganas de hacer alguna otra cosa, alguna otra actividad, dedicarte a otra o sumar?

—Sí, me estaba preparando para actuar y salió lo de Survivor o como es ahora Gran Hermano. Demandan mucho tiempo, pero quiero seguir aprendiendo, capaz un poco más de tiempo. Ya lo estuve haciendo, lo quiero retomar para seguir jugando la actuación y poder meterme en algo de eso porque la verdad que me gusta mucho, lo disfruto. Hubo varias propuestas que por tiempos y por distintas cosas no se pudieron dar, pero es algo que para dentro de poco lo quiero hacer.

—Vos en actuación tenés de referente a tu viejo que está con una obra en la calle Corrientes, ¿qué te pasa cuando lo ves?

—La verdad que me encanta. Lo veo ahí ya desde antes que yo esté en la casa y sabía que me gustaba. Pero cuando me empecé a meter yo me di cuenta realmente que lo que a mí me gusta y realmente que es algo que me gustaría dedicarme. Así que aprendo también mucho de él, lo voy a ver siempre que estrena algo. Lo fui a ver, me encantó, me encanta la facilidad que tiene él para adaptar un personaje y hacerlo suyo y después bajarse al escenario y darse cuenta que realmente era un personaje, que no era Rodolfo que estaba ahí arriba. Así que mirándolo también y bueno, con ganas de dentro de poquito ser yo que estoy ahí arriba.

—¿Te seguís viendo con los ex GH?

—Sí, me veo, tengo muy buena relación, me dejó un grupo divino. Con Mora, que me llevó muy bien; me dejó un grupo con Dani, Juli, con Marquitos, con Thiago, la verdad increíble. Obviamente con Coty, que es mi pareja y compartimos hasta hoy. La verdad que es hermoso el grupo de nuestra edición y todo lo que se vio después, así que feliz también y acompañando también a ellos.