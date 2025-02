Karla Sofía Gascón dijo que no renunciará a su nominación a los Óscar

La actriz Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, de Jacques Audiard, nominada a 13 Premios Óscar, incluyendo el de Mejor Actriz Protagónica, habló en exclusiva con Juan Carlos Arciniegas en medio del escándalo por la reaparición de viejos tuits en los que comentaba la vestimenta de los musulmanes, la muerte de George Floyd y la dirección de los Premios Óscar.

En la entrevista con Arciniegas, Gascón, quien hizo historia el mes pasado como la primera actriz abiertamente transgénero nominada al Óscar en una categoría de actuación, una vez más ofreció sus “más sinceras disculpas a todas las personas que pudieron haberse sentido ofendidas”.

Aseguró, además, que no tiene planes de renunciar a su nominación al Óscar: “No puedo renunciar a una nominación porque no he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie. No soy racista ni nada de lo que toda esta gente ha intentado hacer creer que lo soy”, dijo a CNN.

Gascón ya se había referido al polémico asunto en algunos comunicados, y esta es la primera vez que ofrece una entrevista a un medio de comunicación sobre el tema. En sus redes sociales había posteado hace unos días una disculpa con una imagen que decía “como ocurre con Emilia Pérez: todos podemos cambiar a mejor, yo también”.

Y en otra de sus publicaciones escribió “Quiero reconocer la conversación en torno a mis publicaciones anteriores en las redes sociales que han causado dolor. Como miembro de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor… Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad, ha querido concretar”.

La conversación alrededor de Emilia Pérez comenzó por las fuertes críticas sobre la representación que hace de México y el tratamiento liviano sobre el tema de los desaparecidos, sumando también repudio a su director Audiard, quien ha manifestado en una entrevista que el español “es un idioma de países emergentes, de países modestos, de gente pobre y migrantes”.