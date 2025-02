Beyoncé y Sabrina Carpenter, las grandes ganadoras de los Grammy

Atravesados por los recientes incendios que azotaron a la emblemática ciudad de Los Ángeles, la 67° edición de los Premios Grammy, que otorga la Academia de la Grabación Americana, tuvo a Beyoncé y Sabrina Carpenter como sus máximas ganadoras.

La entrega, celebrada en la Crypto.com Arena, es el evento más convocante de la industria y tuvo a al comediante y presentador Trevor Noah como el ideal interlocutor. En el arranque, mencionó el tema de los incendios: “No sabíamos siquiera si íbamos a estar aquí”, para dar pie a un número musical en homenaje a la ciudad.

La gala, que comenzó con la entrega de premios no televisados, dio lugar a los rubros principales en la transmisión, y contó, además de Noah, con las presentaciones de ternas de artistas de la talla como Anthony Kiedis y Chad Smith, de Red Hot Chilli Peppers, Cardi B, Gloria Estefan, Olivia Rodrigo, SZA, Will Smith y la reina indiscutible de la música, Taylor Swift.

Los shows de Benson Noone, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Sabrina Carpenter y Shakira, entre otros, además de los invitados a presentar ternas, le pusieron el ritmo a la gala, que incluyó un emotivo tributo de Lady Gaga y Bruno Mars a la ciudad de Los Ángeles y a las víctimas de los incendios forestales, cantando California Dreamin, icónica melodía de The Mamas & The Papas. Así conmovieron a la audiencia presente en el salón y a aquellos que lo seguían desde cualquier lugar del mundo.

Hubo también un homenaje a Quincy Jones, fallecido el pasado 4 de noviembre, uno de los productores más legendarios de la industria. De este participaron Stevie Wonder, John Legend, Sheryl Crow, Chris Martin, Herbie Hancock, Jacob Collier, Cynthia Erivo, y St. Vincent. Y curiosidades como que The Beatles, gracias a Now and then, y The Rolling Stones, con Hackney Diamonds, volvieron a obtener premios.

En cuanto a las presentaciones, Eilish fue la encargada de abrir la noche con la interpretación de Birds of a feather, que hizo bailar a Swift y Margaret Qualley, presentes en la gala, y la siguió Carpenter con un medley de Espresso y Please, please, please, sus premiadas melodías.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue cuando Chappell Roan, en su discurso al recibir el Grammy a la Mejor Artista nueva, disparó contra las discográficas por no ofrecer seguro médico a los artistas: “Me sentí traicionada por el sistema”, aplausos y muchos artistas de pie celebraron estas palabras con las que, seguramente, se sintieron identificados, y otro fue el de Shakira, que subió a recibir el Grammy a mejor álbum pop latino y se solidarizó con los inmigrantes que están viviendo un momento complicado en la era Trump.