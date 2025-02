Fede Bal: “Sentía que no estaba siendo feliz de verme en la tele”

Somos nosotros, de Macarena del Mastro y Marcelo Caballero, dirigida por Ariel del Mastro, con Denise Dumas, Sofía Pachano, Lionel Arostegui y Germán Tripel, marca el regreso a los escenarios de Fede Bal, con quien hablamos para saber detalles de su incorporación a la obra que puede verse en el Multitabarís (CABA).

—Temporada, nuevamente Buenos Aires, y con compañeros que vuelven a juntarse, ¿fue esa la idea al decir sí?

—Sí, fue la idea para decir, sí, vamos. Fue básicamente la idea esa, seguir con gente que te hace bien en la vida, y amigos. Veníamos a hacer Kinky Boots en Mar del Plata y apareció esta propuesta un poco buscada por Sofi. Vamos a trabajar juntos, otra vez. Había hecho esta obra, una obra muy linda, no pude ver en su momento y ahora, bueno, una segunda versión. Muy contentos, con muchas ganas, con un guion muy lindo, así que a mí me parece que me va a hacer muy bien esta obra a mí y a todos.

—¿Tenías ganas de volver a los escenarios?

—Sí, siempre, y por suerte convencí a mis jefes de Resto del mundo, que en diciembre, enero, febrero, marzo, ese hueco del verano, explicarles que yo necesito hacer teatro, que la tele me encanta, amo, me fascina; pero que si no tengo esos tres meses en el año me apago. Y poder hacer esto es maravilloso, el teatro me da una energía que no me da otra cosa en la vida.

—En Somos nosotros hay humor, pero acá también hay una reflexión, sobre vínculos, digo, ¿eso también te gustó de la obra?

—Totalmente. Yo últimamente trato de elegir obras que dejen algo más. Parece que esa época ya pasó, donde solo es una obra que era para hacer reír, o un humor, que sigue siendo una comedia popular con unos actores populares. Pero hay algo también atrás de esto que me incentiva, que es una búsqueda también dramática, de un tema que a todos nos toca. Todo lo que es el verano y el estrés del verano, es el momento perfecto, porque además en la noche siempre en Buenos Aires hay algo para hacer.

—Tu perfil, hay que destacar, ha cambiado mucho en los últimos años, mucho más tranquilo, ¿es algo que buscaste?

—Completamente, y me da mucha alegría que lo veas. Es algo que sí, que por momentos sentía que no estaba siendo feliz de verme en la tele, de verme con mis problemas amorosos, separaciones. Hoy si me separo es un detalle. Además, estoy más grande, tengo 35 años, ya hace unos 15 años que estoy en la tele, adolescencia, madurez, adultez, todo el tiempo. Por eso puedo decir, 15 años no es mucho, pero estuve temporadas enteras. Yo elegí un camino de la popularidad. Yo nací en la casa de mis viejos, ya era inevitable, yo también lo comenté, hay que ser sincero. Tuve muchas parejas muy conocidas, trabajé en programas muy mediáticos, y también el cóctel era explosivo, y yo no quería mostrar más de eso. Quería notas sobre mi trabajo, no sobre lo que se exponía, cuando veo cosas del pasado yo no me reconozco, no me enorgullece.

—¿Qué cosas sí te gustan de lo que hiciste?

—En el Bailando, mi paso, me siento orgulloso de eso; de MasterChef; cosas que hice con mis viejos; en cine, tuve un paso fugaz, pero hice con mi viejo una película, o dirigirlos a él y a mi madre. Pero ahora estoy con Resto del mundo, y haciendo teatro con amigos, que eso me acerca más al Fede que quiero ser.

—Con Resto del mundo recorrés muchos países y deberás conocer teatros, ¿vas al teatro cuando filmás? ¿Hay algún teatro al que quieras subirte?

—Siempre que viajo veo teatro conectando con cosas para el futuro, y siempre pienso en traer cosas a Argentina. Es el lugar donde quiero trabajar, tener mi familia, está mi familia, juega River, es mi lugar.