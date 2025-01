El elenco de Compañera perfecta revela detalles de la película

Compañera perfecta, llega este jueves a los cines, con una mezcla de géneros y una reflexión profunda sobre nuestros vínculos. Para saber detalles de la película, hablamos con Sophie Thatcher, Jack Quaid, Megan Suri, Lukas Gage, Rupert Friend y Harvey Guillén, en exclusiva para Argentina.

—¿Qué les pasó cuando leyeron el guion de la película?

—Sophie Thatcher: Nunca había leído un guion tan rápido y estaba tan metida en él. Había leído la sinopsis y todo, pero la había olvidado por completo, estaba tan inmersa en los personajes y sentía tanto por Iris. Ella tiene tanta empatía y tiene un cambio tan increíble. Sí, tenía miedo, pero sé que necesitaba hacerlo.

—Jack Quaid: Eso siempre es un buen indicador si tienes miedo.

—ST: Lo sé.

—JQ: Para asumirlo, deberías hacerlo.

—ST: Deberías desafiarte a ti mismo.

—JQ: Definitivamente deberías. Me sentí de la misma manera. Me hago eco de lo que dijiste en términos de leerlo muy rápido. Así de bueno era.

—ST: A menudo tomo muchos descansos, pero no pude con esto.

—JQ: No, no pude en absoluto. Lo leí rápido porque el guion de Drew es uno de los mejores que he leído en mi vida y yo solo sabía que tenía que ser parte de esto.

—Megan Suri: Parecido a vos, diría yo. Tenía la sensación de que cada dos páginas se añadía algo nuevo. Hay un giro en particular que no vamos a revelar, que se produce a mitad de la película, y estoy seguro de que ya sabes de qué estoy hablando. Eso me desconcertó, seguro, sabes de lo que estoy hablando.

—Harvey Guillén: Pero probablemente te hizo pensar, ¡qué chévere! Es una sorpresa, y hay tantos giros en esta película que no se puede dar demasiado lejos, porque siempre da algo más, lo cual es bueno. Eso es un buen problema tener una película de la que realmente no te podés alejar demasiado, siempre es un buen problema a tener.

—En el último tiempo, las películas de terror y fantasía, y también la televisión, los han llamado mucho. Me gustaría saber, ¿les gusta el género o prefieren hacer y ver otros géneros?

—Lukas Gage: Me encanta, estoy obsesionado, todo lo que veo es género terror; pero siento que lo bonito de esta película es que es realmente están todos los géneros en una sola película. Tenés el romance, tenés la comedia, tenés el terror, tenés la ciencia ficción, tenés el thriller, tenés a los actores más calientes de la ciudad, estas dos personas, y vamos, ¿qué más necesitas?

—ST: Todos hemos hecho mucho cine de terror o de otros géneros. Pero me encanta, me encanta el terror. Crecí amándolo, sí. Y creo que estamos en un momento fantástico para ello. Además, se toma más en serio, creo que más que nunca. Así que estoy agradecida por eso.

—JQ: No, yo también. Creo que el horror es donde las mejores historias se están contando en este momento. Y es tan emocionante ser parte de eso. Eso es genial. Recuerdo la primera vez que vi… creo que el momento en que me di cuenta de que los vientos estaban cambiando un poco con el terror fue cuando vi It Follows por primera vez. Es tan buena. Da tanto miedo. Trata de algo, comenta nuestra realidad de una forma realmente genial y creativa. Me encantó ver que todas estas nuevas películas de terror intentan hacer lo mismo.