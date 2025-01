Natalia Cociuffo: “Siempre uno está en movimiento constante”

María, es Callas, con Natalia Cociuffo, vuelve a Mar del Plata el próximo 6 y de febrero en la sala Roberto J. Payró del teatro Auditorium.

Para saber más del regreso y de los planes que tiene para este 2025, hablamos con Cociuffo, quien además nos adelantó una fecha que tendrá el 1 de febrero en Nempla (CABA) junto a Pepe Ochoa y Sol Bardi, la dupla ganadora del Cantando 2024.

—Arrancaste el año ganando el Cantando, ahora la temporada, ¿cómo estás viviendo todo?

—Muy eufórica, muy agradecida, muy contenta. Con mucha expectativa también, porque siempre que uno gana un premio y termina el año así de esa manera, bueno, que es como que querés que se abra un nuevo horizonte y que haya reconocimiento. Así que muy orgullosa por todo el trabajo que hicimos juntos los tres, la verdad que fue un equipo increíble. Y volver a Mar del Plata, que amo, amo la gente, amo el público de Mar del Plata, creo que va a ser mi cuarta, quinta temporada que vuelvo así, con alguna obra. Primero, que adoro la ciudad porque me parece bellísima y siempre de chica la disfruté, y después, volver con obras, así, bueno, me encanta, el público siempre. Ya estuve en Casi normales, gané una estrella de mar, fuimos con Los monstruos, estuve con Dos pícaros sinvergüenzas. Así que una fiesta para mí volver a Mar del Plata, siempre que puedo me hago una escapada.

—¿Y hace cuánto que no volvías con un espectáculo?

—El año pasado, en febrero, fuimos con Callas también, y fue espectacular, estuvimos en el Auditorium, y la verdad que fueron dos días tremendos.

—Ahora volvés de nuevo, y además justo en este momento, que por ahí el público más popular, va a querer sumarse porque va a estar la película de Angelina Jolie, María, de Pablo Larraín. ¿Por qué crees que seguimos buscándola a ella, y representarla en el teatro, en el cine?

—Bueno, porque ha sido una figura muy emblemática, una diva de la lírica, un personaje con una historia avasallante, trágica, dramática. Entonces eso ha impactado a un montón de generaciones y sigue impactando, porque imagínate, ahora con la película de Angelina Jolie y ese director, yo tengo unas ganas de verla que me muero. Ha sido una mujer que todo el mundo la ha amado y ha sido una historia realmente muy tremenda, desde ella como cantante y su carrera, a su vida personal.

—¿Y cómo es volver a encarnarla? ¿Qué cosas le va sumando después de tanto tiempo también de hacerla?

—Siempre hay una nueva manera de interpretar el texto, las canciones, hay un nuevo entendimiento. Nosotros los actores vamos mutando, vamos madurando y nos vamos desarrollando en todos los aspectos, entonces nunca es el mismo tratado.