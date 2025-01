Zoe Saldaña: “Poder crear mi arte en mi lengua materna fue muy especial”

La semana que viene llega la multipremiada Emilia Pérez a los cines, donde Zoe Saldaña brilla y demuestra, una vez más, su capacidad para componer personajes multifacéticos. En esta entrevista, la actriz de éxitos como Guardianes de la galaxia y Avatar, reflexiona sobre su rol.

—¿Por qué creés que Jacques Audiard te eligió inmediatamente para el papel de Rita al conocerte por Zoom?

—En un mundo perfecto, o si fuera una artista más segura de mí misma, diría que le gustó mi voz y el hecho de que tengo experiencia como bailarina. Pero la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que cuando me concedieron la entrevista y me enviaron el enlace de Zoom, me esforcé mucho por no ponerme nerviosa. Es uno de mis cineastas favoritos y veo películas francesas desde que era niña.

—¿Qué pensaste cuando leíste el guion por primera vez?

—Fue algo realmente extraordinario, no se trataba de una trama normal y estas personas no eran normales. Todos los personajes viven fuera de los esquemas convencionales. Luego escuché las canciones y me emocioné aún más. A partir de ese momento tuve que reunir el coraje para creer que podía lograrlo.

—En cuanto a que las películas tienen nacionalidad, ¿cuál sería la de Emilia Pérez?

—Yo lo veo como una película de Jacques Audiard. La historia se desarrolla en una hiperrealidad, pero más allá de ese ámbito, se trata de personas que luchan. Emilia Pérez trata de personas que están atrapadas en situaciones imposibles y conciben soluciones imposibles.

—¿Cómo se refleja esta cualidad extraordinaria en Rita, tu personaje?

—Rita es una inmigrante en un lugar poco convencional y quiere algo más para sí misma. Aunque la oferta viene en forma de peligro y cada parte de su cerebro le dice que no es una buena idea, su corazón lo desea.

—Decís que Rita es una inmigrante, no creo que eso esté en el guion, ¿es parte de una historia de fondo que creaste cuando estudiaste para el papel?

—Sí, es parte de una historia que me conté yo misma. Jacques lo apoyó en todo momento, siempre y cuando me ayudara a darle vida a Rita.

—¿Cómo fue para vos actuar en español?

—Como mujer latina y caribeña, es el primer idioma que me hablaron. Poder crear mi arte en mi lengua materna fue muy especial; no tengo esa oportunidad todos los días.

—¿Esto agregó una capa de representación para vos como actriz latina en Hollywood?

—Dejé de pensar en términos de representación para liberarme de la responsabilidad social. En los primeros años de mi carrera pensé mucho en la justicia social, en la responsabilidad que pesa sobre mis hombros de “representar bien”. Pero últimamente he estado priorizando mi oficio, mi trabajo y mi deseo.

—Ensayaste mucho antes de rodar… ¿Qué agregaste a tu actuación?

—Crecí bailando y haciendo teatro, así que nada puede ser bueno en mi opinión si no se ensaya, se prepara, se investiga y se practica. Me siento más segura cuando tengo la oportunidad de hacer todo eso. Por supuesto que es un sacrificio, porque es mucho trabajo, pero te da total libertad, una vez que estás en el set, para ser flexible con tu director. De modo que si él o ella quiere que cambies algo, puedes aprovechar estas horas de preparación. También soy muy ansiosa y disléxica, así que me gusta practicar las cosas una y otra vez. Es mi forma de meditar.

—-¿Esta disciplina heredada de tu formación como bailarina la has aplicado siempre a tu interpretación?

—Siempre lo he aplicado al aspecto físico de mis personajes, pero debido a mi dislexia suelo dedicarle muy poco tiempo a mis líneas. Prefiero centrarme en la investigación, en la construcción de una historia de fondo, en las conversaciones y los correos electrónicos con el director… Mi miedo siempre ha sido sentarme y empezar a memorizar mis líneas, pero en esta película lo hice. Contraté a alguien para que repasara las líneas conmigo y también practiqué mi acento mexicano.

—¿Cuál fue la escena más difícil de filmar?

—Las escenas con otros actores, especialmente si son muy apasionados y están decididos a lo que quieren, a menudo me dan miedo. La escena en el restaurante en la que Emilia se revela ante mí como Emilia fue particularmente desafiante en ese sentido. Había muchos extras, una canción suena durante toda la escena y también hubo mucha experimentación mientras estábamos filmando. Jacques tuvo que hacer malabarismos, Karla Sofía Gascón tuvo que hacer malabarismos, yo tuve que hacer malabarismos… Aunque por fuera me mantuve muy tranquila, por dentro tenía mucho miedo.

—¿Tuviste mucho tiempo para trabajar con Karla Sofía Gascón antes del rodaje?

—Conocí a Karla un año antes de empezar a rodar y tuvimos muchos ensayos con Jacques, así que me sentí muy cómoda con ella. Karla estaba muy preparada y, como este tema es muy cercano a su corazón, realmente encarnó a Emilia y Manitas, lo cual fue maravilloso de presenciar. El nivel de respeto y admiración que tengo por todos los actores involucrados es ilimitado. Selena fue muy moldeable, aventurera y flexible.

—¿Cuánto tiempo trabajaste en la escena de gala en la que tu desempeño como bailarina, cantante y actriz es bastante espectacular?

—¡Meses! Empezamos a trabajar en El Mal, la escena de la gala, en enero, y fue una de las últimas escenas que rodamos en junio. Descubrimos el decorado tres días antes del rodaje, lo que fue bastante estresante para Damien, el coreógrafo. Pero, afortunadamente, pudimos ensayar mucho con nuestro operador de steadycam, Sacha Naceri, porque la escena era realmente un baile con él. Fue divertido, asombroso, aterrador… ¡Y dolió! Me puse hielo en la espalda, los codos y el cuello durante días después, ¡pero lo hice! Me encanta todo de esa escena.