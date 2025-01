Karla Sofía Gascón: “Una película no la hago yo sola, se hace entre muchísimas personas”

Karla Sofía Gascón es una de las protagonistas de Emilia Pérez, película de Netflix que hoy llega a los cines argentinos y que se ha convertido en la comedia más nominada de los Premios Globo de Otro (10), en donde finalmente obtuvo cuatro estatuillas. Próxima a protagonizar Las malas, con dirección de Armando Bo, que adaptará la novela homónima de Camila Sosa Villada. Hablamos con ella en exclusiva para saber detalles del film.

—¿Imaginabas todo lo que está sucediendo con Emilia Pérez en el momento que vos dijiste, sí, voy a estar en la película?

—No, obviamente, todo no te puedes imaginar, si no sería evidente. Lo que me imaginaría serían los números de la lotería y no estaríamos aquí hablando porque estaría tomándome un mojito en una playa perdida en el mundo. Lo único que podías saber con la lógica es que era una película muy especial, que iba a ser una película de culto, que iba a ser una película que podía ser despreciada igualmente también por mucha gente; pero que iba a ser algo muy importante en la historia del cine. Entonces creo que en ese aspecto si no me equivoqué, obviamente no creí que fuera a tener tantísima repercusión. Mi personaje… realmente es muy, muy complicado que alguien escriba un personaje tan interesante para los actores y actrices. Es de esos personajes, yo siempre lo digo y lo comparo con esos personajes que se hacían en los años 80, Robert De Niro, Al Pacino, Meryl Streep, toda esta gente, Marlon Brando. O sea, ese tipo de personajes que hacía mucho que no se escribían.

—¿Cuál fue el principal desafío de la película para vos?

—Para mí, el principal desafío de esta película ha sido el acento mexicano. Un acento mexicano perfecto en el que yo muchas veces les decía, no voy a repetirlo porque ha quedado perfecto. No, pero es que lo tienes que repetir porque tu acento te ha salido una ese (s) o no sé qué y tal. Y yo digo, pero que no, que está perfecta la actuación, que prefiero que mi actuación se imponga al acento. Me hacían repetirla y la verdad es que se lo tengo que agradecer. Se lo tengo que agradecer porque me daba la oportunidad de mejorar lo que estaba haciendo. A veces, yo, como española que soy, pongo mucho celo. Yo digo, venga, sí, tira para adelante, y los franceses son muy perfeccionistas. El equipo que tenía me ha ayudado mucho a ser sublime o a llegar a la excelencia en mi trabajo. Cosa que si hubiera sido yo de mí misma y sola habría dicho, venga, que dejémoslo ahí, si no se va a enterar nadie. Entonces, les doy las gracias por todo esto a todos los demás, porque al final una película, no la hago yo sola, se hace entre muchísimas personas.