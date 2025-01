Los One Direction se reunirían para homenajear a Liam Payne

Es muy fuerte el rumor en los medios especializados en música de todo el mundo que en la próxima gala de los Brit Awards 2025, que se celebrarán el sábado 1 de marzo en Londres, los ex One Direction, Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson, podrían reunirse para homenajear a Liam Payne y así mantener viva su figura y legado.

A diez años de su separación, los artistas volverían a tocar en un escenario para celebrar a Payne, que falleció el pasado 16 de octubre en nuestro país y por la que aún se esperan respuestas. Este rumor ha sido celebrado por los fanáticos de todo el mundo que quieren volver a ver a sus ídolos recrear los hits de la banda.

En los Brit Awards, la formación obtuvo siete premios desde su debut en 2012: el de Mejor Video, por You & I, Drag me Down, Best song ever y History; y Mejor Sencillo británico, por What makes you beautiful.