Soledad Villamil: “El audiovisual argentino está siendo atacado desde el poder”

Una muerte silenciosa, de Sebastián Schindel, ya está en los cines, con un protagónico de Joaquín Furriel y la participación de Soledad Villamil, quien habló con nosotros sobre la película y su presente.

—Este año vamos a ver Atrapados en Netflix, y ahora estrenás Una muerte silenciosa, el sur te está llamando, todo el tiempo...

—Por suerte. Me hace recordar que hace mucho hice una película, La vida según Muriel, una película muy linda. Esa fue la primera vez que filmé en el sur. Fue una experiencia hermosa. Y la verdad es que hay algo de, en general, ir a filmar a lugares con naturaleza contundente, que es muy estimulante y es muy entrar en el mood de las escenas, del personaje y todo está como, no sé, yo siento como facilitado por ese entorno.

—Llegaste al punto, Joaquín Furriel me estuvo contando un poco que él no usaba ropa térmica, él quería sentir el frío, ¿qué cosas hiciste para que tu personaje será tan real?

—Yo me puse ropa térmica. Igual sentía el frío. Había 15 grados bajo cero, sobre todo las nocturnas, fueron más peliagudas, pero a su vez también, veías los equipos de cámara, veías algunas imágenes y decías, ah, bueno, pero esto es increíble. La fotografía es un personaje más, entonces, por más que lo sufriera un poco, la verdad es que no importaba porque uno sabía que estaba haciendo algo que realmente iba a rendir mucho a nivel imagen y también a nivel narrativo y emocional de la historia, no es solo la belleza que es increíble, pero también esta cuestión de estos personajes que viven en este lugar tan hermoso y tan inhóspito y que terminan transformándose en parte de la naturaleza.

—Pero también por esto de que es un personaje más de la naturaleza, la naturaleza no habla. Nieva, llora, puede pasar todo, pero el personaje tampoco, hay algo de la conexión entre tu personaje y el de Furriel, que tiene que ver con los chocolates, esa caja que va y viene, los chocolates no se comen, pero es como un gesto, porque no hay palabras. Y es a través de otras personas además…

—Son vínculos herméticos, los personajes, creo que todos, tienen muy poca interacción, están muy cerrados sobre sí mismos. Y en ese sentido, la naturaleza también es como que justifica mucho esas personalidades, y esa dificultad de abrirse, es como, bueno, y te encerrás. No seas frío, te encerrás, cerrás la puerta, tratás de estar lo más adentro que puedas, no solo de tu casa, sino de vos mismo, pero el tema es que cuando ellos se encierran, viene el pasado. Y vienen las preguntas, y vienen los cuestionamientos.

—¿Y es más difícil para un actor cuando por ahí no hay tanta palabra y es todo más un trabajo interno?

—Sí, la verdad es que es un, no sé si es difícil la palabra, pero es un desafío poder contar sin hablar, sin que se explique con palabras lo que está sucediendo o sin que las personas tengan un momento más catártico, más de poder decir lo que sienten, lo que les pasa. Creo que era un desafío, pero también siento que el guión, tiene también la solidez como para que el espectador vaya construyendo muy bien la historia, aún sin esas palabras y con esas miradas y con esa interacción.

—Cuando leíste el guión, a mí me pasó de ver la película, la idea de tratar de ir anticipándome, pero después las respuestas no tenían nada que ver con lo que yo intentaba… ¿Te pasó lo mismo?

—Totalmente, me pasó que lo leí muy vorazmente, muy rápido, tratando, justamente, de decir, bueno, pero entonces, ¿quién fue y quién es el asesino? Y al final, ¡buf!, me impactó muchísimo, me impactó muchísimo. Me parece un final que a los espectadores también los va a impactar muchísimo. Porque, bueno, porque es un policial bien construido, que es lo que uno espera, a pesar de que uno está todo el tiempo tratando de adivinar qué es lo que puede haber pasado, bueno, solo eso ocurre con el final de la película, y arriesgado también, en ese sentido, como toma un riesgo importante la película, sin spoilear, digamos, pero en cómo cierra, y me parece muy interesante, en ese sentido, el punto de vista. Me sorprendió, me gustó cuando lo leí.