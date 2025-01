Silvia Kutika: “Desde chica adoraba el cine de terror”

Los lunes y martes de enero y febrero a las 21.30 horas en la sala Melany en el Centro de Arte (Mar del Plata), y los miércoles en Paseo La Plaza (CABA) se presenta El cuarto de Verónica, escrita por Ira Levin, protagonizada por Silvia Kutika, Fabio Aste, Clara Saccone, Adrián Lazare y Fernando Cuellar. Para saber más del éxito de la obra hablamos con Kutika, una de las más queridas actrices de la Argentina.

—¿Cómo estás viviendo una nueva temporada con esta obra que es un éxito?

—Con mucha ansiedad, con muchas ganas, muy sorprendidos gratamente porque es la tercera vez que vamos a ir a Mar del Plata con esta obra, al mismo teatro, misma sala, al Roxy, a la sala Melany, que ya la gente viste es como ir a tu casa, tu segundo hogar, entonces de verdad que estoy muy contenta y bueno, como que se va haciendo muy sólida la idea de que de verdad que El Cuarto de Verónica es una obra muy exitosa, que a uno le cuesta un poco entender y como aceptar que está haciendo algo que está buenísimo.

—Hablas un poco de que uno no sabe, los ha tomado como por sorpresa esto, pero la gente los sigue eligiendo, si uno tuviera la capacidad de decir Bueno esto va a ser un éxito o vamos a estar tanto tiempo, sería mucho más fácil…

—Y viste, si todo lo que uno elige o decide es exitoso es fantástico, si uno supiera, en teatro es muy raro, porque aún en proyectos de televisión o en cine vos tenés como una pequeña intuición o tenés como bueno esto es muy probable que camine, con esta obra nos gustaba, nos encantaba desde el principio, nos encantó, a mí me enamoró, pero dije bueno yo también tengo gustos muy particulares, yo desde chica adoraba el cine de terror, de suspenso, los policiales cuanto más oscuros, más densos, me gustaban más, entonces yo decía bueno tengo un gusto bastante particular, que no es el gusto por ahí del común de la gente, pero me doy cuenta que hay una cantidad de gente que está buscando esto distinto, que disfruta mucho del suspenso, es un thriller psicológico además, que trabaja mucho sobre la cabeza, en la cabeza de los personajes y de los espectadores, así que bueno, acá estamos, por tercera vez a Mar del Plata.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—Mi año, lo que tengo programado ahora es seguir con El cuarto de Verónica, en Mar del Plata, simultáneamente con Buenos Aires y después seguir en Buenos Aires.

Vamos a retomar las giras, así que ya eso es una movida, y después la verdad que no tengo ninguna otra propuesta así firme ni para plataformas ni para televisión. Sé que, ojalá que me equivoque, pero va a ser un año un poco complicado, no estoy escuchando mucho que se intente hacer alguna producción en canal de aire, no sé, creo, que ojalá cambie.