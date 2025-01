Viggo Mortensen: “En Argentina está la cosa más difícil que nunca para los que quieren hacer cine independiente”

Hasta el fin del mundo, que llega hoy a los cines, es la segunda película como director de Viggo Mortensen, protagonizada por Vicky Krieps, Solly McLeod, Danny Hustos, y el propio Mortensen, y que cuenta la historia de amor de dos personas que deberán atravesar una infinidad de situaciones para poder estar juntos. Con él hablamos en exclusiva para conocer detalles del relato.

—Para vos, ¿qué significa el western o las películas del oeste? ¿Qué recuerdos tenés por ahí de la primera vez que viste un western?

—Los primeros westerns que recuerdo haber visto los vi en Argentina porque viví ahí, supongo que habrá sido con 3 o 4 años, por ahí en la tele en ese entonces había varias series de televisión, series norteamericanas que creo que estaban dobladas a castellano, El hombre del rifle, Rawhide, no sé cómo se llamaban en castellano, estas series de comienzos hasta mediados, digamos de los 60, por ahí habían muchas series de historias de vaqueros, de westerns.

—Y acá estamos tiempo después con una película que uno disfruta sobre todo por el tiempo que se toma para construir estos personajes de acuerdo a la mirada de cada uno, en la película estás frente a cámara, estás detrás de cámara, la escribiste, compusiste la banda sonora, un trabajo total para contar esta historia de resiliencia, de fuerza, amor, pasión. ¿Cuál fue el disparador que te llevó también a poner a Vivian como el punto de vista más fuerte del relato?

—Yo no iba a actuar en la película pero pasó que para conseguir la financiación tuve que encontrar los dos personajes principales, primero el personaje de Vivian y el de Holger y había encontrado a dos actores. Una era Vicky y teníamos otro actor que habían dicho los productores que sí, pero recibí un mensaje a través de su representante que no la iba a hacer, traté de reemplazarlo y al final dije Vamos para adelante, lo hago yo. Este guión lo escribí en 2020 durante el encierro de la pandemia, durante la parte más dura que estaba escribiendo y leyendo mucho. Fue disparado por una imagen de mi madre cuando era niña en un bosque de arces y pensé Bueno, ¿quién va a ser esta niña? Una mujer independiente, con fuerza interior, y pensé que sería más difícil para ella ser como es si la pongo en el siglo XIX, en el oeste, en una región donde no había leyes en realidad el mundo estaba dominado por pocos hombres poderosos, corruptos, violentos. Pense que ahí iba a ser más difícil para ser viviente, y entonces me di cuenta que esto iba a ser un western, me gustan los westerns, me crié con ellos y pensé Esto va a ser interesante.

—¿Tenés ganas de volver a trabajar en Argentina? ¿Rodar una película tuya o actuar? ¿Te siguen llegando ofertas para venir y volver?

—No me llega mucho. Escribí una historia que se podría rodar ahí que es sobre un personaje, una persona en Buenos Aires y es una posibilidad, pero siempre es complicado juntar la plata para poder, aunque sea chiquita la película. Tenés que convencer a la gente, y yo pensé Bueno, he rodado dos, he mostrado que más o menos puedo dirigir. Pero aún así, ahora estamos en un momento en la historia del cine que es bastante más difícil de lo que yo he vivido en mi carrera financiar el cine independiente y sé que en Argentina está la cosa incluso más difícil que nunca para los que quieren hacer cine independiente, los apoyos no están ahí como antes y sí, me gustaría, pero nunca se sabe, tiene que ser una historia que me guste, que pueda hacer algo, pueda contribuir algo bueno que soy el actor adecuado, y la historia mía, no sé, algún día si tengo suerte, a lo mejor la puedo rodar u otra cosa.