Denise Dumas: “Crecí mucho con la mirada del otro encima”

La actriz y conductora Denise Dumas, que conduce en TV Pública Nuevas Tardes, suma desafío al subirse al escenario del Multitabarís (CABA) con Somos Nosotros, junto a Fede Bal, Sofía Pachano, Germán “Tripa” Tripel, y Lionel Arostegui. Con ella hablamos para saber más de su presente y los desafíos de la obra.

—¿Cómo vas a hacer para organizarte con absolutamente todo?

—Respiro y digo, voy minuto a minuto, como el rating. Dejame que hoy termine con hoy. Mañana yo lo voy a tener resuelto.

—¿Hay un día que te levantas y decis Che, paren un poco?

—Me pasa que algún domingo digo Chicas no les organizo nada para mañana, pero después, al otro día, sí organizo algo, pero no siempre.

—¿Qué te gusta de teatro?

—Tiene esa cosa de ritual lindo, todo lo que pasa alrededor, la gente que viene hasta acá para vernos, y lo que pasó esa noche no pasa nunca más, y después de la función salir a comer, encontrarte con otros elencos, o ahora en vacaciones encontrarnos con nuestros hijos.

—¿Y la tele?

—Es como mi casa, siempre quise ser actriz, arranqué de muy chica siéndolo, y un día Luis Cella me dijo Vos tenés que conducir, y cuando lo hice lo entendí, me querés, me odiás, no importa, pero me encuentro ahí, lo disfruto, trabajé en todos los canales, hice chimento, actualidad dura, entretenimiento, big show, entretenimiento, todo, y todo lo disfruté.

—Y ahora estás en la TV Pública…

—Sí, y es impresionante lo que pasa con la TV Pública, no pasa lo mismo que con otros canales, la devolución de la gente, no sólo en redes, porque te escriben siempre, pero estuve en Entre Ríos y me doy cuenta de esto, en verano vamos a cambiar un poco.

—Es un magazine que hace tiempo no se había en el canal…

—Sí, y ahora la idea es que sea casi todos programas en vivo, se va armando y es muy lindo.

—A la tele en vivo no hay con qué darle…

—Sí, salvo un reality como Masterchef, por ejemplo, del que fui parte. Lo lindo es el vivo, para bien, para mal. Y además nosotros tenemos tiempo para hacer entrevistas, es un espacio muy lindo.

—¿Cómo te preparas para las entrevistas?

—Gaby Fernández, mi productor de siempre, ya nos conocemos mucho y él sabe por dónde ir, y ya sabemos que si hacemos una entrevista por dónde ir. Los dos vamos por el mismo lado.

—¿No te anotás preguntas?

—No, porque por ahí pensás algo y el entrevistado ha ido para otro lado.

—¿Cuál es el principal desafío que te genera la obra?

—Primero fue una obra que leí y está tan bien escrita, que plantea tantos temas, que les pasan a las parejas, y lo que más me gustó es que desdramatiza todo, si te pasa que estás con una pareja y se te cruza a alguien y te vuela la cabeza, ¿qué hacés? Lo vivís como un drama, pero acá hay cosas que suceden y es lindo porque hasta en los ensayos surgen los planteos. Y además hay identificación desde los espectadores. Son temas importantes y yo crecí mucho con la mirada del otro encima.

—Pero en determinado momento soltaste…

—Yo creo que cuando empecé a estudiar teatro rompí algo, pero cuando fui vedette con Nito Artaza o cuando hice Café fashion, algo cambió. Pero ahora estoy mucho más relajada, y trato de no ver, de no engancharme, si leo, me hace mal, pero trato de no engancharme, y eso es algo que aprendí de los chicos, qué te importa mamá, me dicen. Ellos crecieron con las redes y es difícil a veces.