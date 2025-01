Wanda Nara confirmó su separación de L-Gante: “Hoy mis hijos me necesitan”

La empresaria Wanda Nara sorprendió al confirmar su separación del cantante L-Gante. En medio de un contexto complicado por su enfrentamiento judicial con su expareja Mauro Icardi, Nara tomó la decisión de poner fin a su relación con el artista de cumbia 420.



Aunque los rumores de una posible ruptura ya circulaban en los medios, fue la conductora de Bake Off quien decidió aclarar la situación este domingo. “Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos”, expresó Wanda tras regresar de un viaje a Punta del Este.



La relación entre Nara y L-Gante había generado gran repercusión mediática desde su inicio, con constantes titulares y especulaciones sobre su vínculo. Sin embargo, la empresaria parece haber priorizado sus responsabilidades familiares y legales, marcando un punto final a esta etapa de su vida.



De esta manera, Wanda Nara vuelve a centrar su atención en sus hijos y en superar las dificultades que atraviesa en el plano personal y judicial.