Nicole Kidman: “Exploramos territorio que no había sido explorado antes en términos de sexualidad femenina”

Babygirl, de Halina Reijin, llega hoy a los cines con una historia que analiza las dinámicas de poder y el deseo a partir del vínculo entre Rommy, interpretada por Nicole Kidman, y Samuel, encarnado por Harris Dickinson. Para saber detalles de la películas hablamos en exclusiva para Argentina con Kidman, quien el domingo estará en la ceremonia de los premios Globo de Oro nominada por este rol.

—Rommy es un gran papel, me gustaría saber ¿cuál fue el mayor reto para interpretarla?

—Creo que tener que permanecer increíblemente cruda, disponible, abierta y dispuesta durante todo el rodaje, y estar en cada fotograma de la película, una especie de, quiero decir, no he tenido eso durante mucho tiempo, no creo que lo haya tenido nunca en realidad, donde he sido sólo yo durante toda la película, así que eso fue mucho, y luego también sólo la naturaleza de la actuación. El papel requería sólo una profunda honestidad, estar dispuesta y abierta a mi director y a mis compañeros actores, para que siempre estuviéramos juntos y estuviéramos explorando territorio que no había sido explorado antes en términos de sexualidad femenina o de la sexualidad de cualquiera que tenga deseos y secretos, que no se sienta cómodo expresando.

—Hablas de tus compañeros, me gustaría saber ¿cómo conectaste con Antonio Banderas y Harris, para que esa química entre todos trascienda la pantalla?

—Son hombres geniales, son encantadores, y ambos se mostraron tan disponibles para mí, queriendo hablar, queriendo crear personajes completos, así que con Antonio creando el matrimonio juntos, él es tan talentoso y tiene grandes ideas, pero también es un hombre muy cálido, abierto y ha hecho tantas películas, tiene tanta experiencia, así que fue capaz de animarme, abrazarme y darme un lugar muy seguro y cálido, desde el que crear el matrimonio. Estoy muy contenta de que fuera él. Nunca habíamos trabajado juntos antes, pero nos habíamos conocido, así que fue una maravillosa manera de unirnos. Pero luego Harris es él mismo, obviamente no ha hecho tantas películas, Halina, él y yo ensayamos en una pequeña habitación, pero en realidad no hicimos las escenas porque queríamos mantenerlo para que la energía y la química estuvieran disponibles cuando la cámara estuviera allí. Pero él estaba muy abierto a ello y los dos son muy juguetones, lo que creo que es un aspecto importante para la película, porque la película es juguetona, se supone que tiene comedia, se supone que tiene cosas que te confrontan, pero también que es divertida, para que mientras te ríes o mientras te abres luego algo sucede que pensas que no debería estar sucediendo o te perturba, y creo que eso es lo que Halina consiguió hacer muy bien con esto. Hacer que todos nos sintiéramos seguros, pero al mismo tiempo audaces y valientes con lo que estábamos haciendo y que no nos sintiéramos tímidos.

—La película habla de la dinámica del poder en el lugar de trabajo y en la vida real, ¿cómo crees que ha ido cambiando su representación en el cine? ¿Acompaña el cambio de época o de paradigma?

—Creo que ahora mismo estamos en el precipicio de un gran cambio, hay tantas voces diferentes en el cine que es global, por lo que estamos viendo internacional, porque creo que viajar es tan fácil ahora y la forma en que podemos ir, descubrir, debido a Internet y la forma en que tenemos acceso a las películas y las voces de las voces internacionales. Quiero decir que he tenido la suerte de trabajar con en el último año, ya sabes, entre Susanna Beer, danesa, y Halina, que es holandesa, Lulu Wong, que es estadounidense, pero obviamente tiene un gran conocimiento de la cultura china, y creo que he sido muy afortunada de tener acceso a estas voces diferentes, pero no habría conocido a estas personas sin, creo, la ruptura de las barreras entre países.