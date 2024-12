Judith Gabbani: “Yo nunca encajé mucho”

Hoy estrena en el teatro Victoria de Mar del Plata Hay que darle el gusto a mamá, con Judith Gabbani, Eduardo Sola, Mónica Salvador y Carlos Kaspar. Escrita por Salvador y dirigida por Kaspar, el espectáculo se presentará todos los lunes de enero y febrero y marca el regreso a la ciudad Feliz de Gabbani. Con ella hablamos para saber más detalles de su vida y el espectáculo.

—¿Cómo te sentís en volver a Mar del Plata?

—Con expectativas como todas las temporadas que uno hace, ya sea incluso en Mar del Plata o en Buenos Aires o en otro lugar que uno vaya a hacer temporada.

—¿Cómo es la obra?

—Es una obra con mucho humor, con momentos emotivos, Eduardo, que está maravilloso, es nuestra mamá. Es Sofía del Mar, una actriz internacional con todos los clichés que tienen las divas. Tiene dos hijas, una, Victoria, que soy yo, que soy el calco de ella, y tiene la piedrita en el zapato, que interpreta Mónica, que es Soledad, su primogénita. Ella salió lo contrario a lo que deseaba, así que ahí hay un cruce con madre e hija que realmente es muy gracioso. En el transcurso ella nos invita a una cabaña que tiene espectacular en el sur de Argentina para darnos una noticia que nos cambia la vida a todos.

—El personaje es tu antítesis, ¿cómo fue componerlo?

—Yo no encajé mucho porque antes no había redes, tenías que moverte y promocionarte de otra manera, tenías que ir a los estrenos, tenías que estar comiendo en la noche, como para que están los fotógrafos, porque no había otra forma de promoción. Por supuesto, las revistas y los programas de espectáculos, que el pionero fue Lucho Avilés, bueno, me llamaba para todo. Y había mucho trabajo, entonces siempre se promocionaba tu trabajo, era una manera así, como secundario, tu vida privada, digamos, pero siempre se promocionaba el trabajo. A través de los años que cada vez, el trabajo, sobre todo en televisión, ahora ya prácticamente no existe para los actores. Me refiero en cuanto a novelas, o todo lo que sea producción de televisión, para actuar no hay. Entonces, bueno, y después con las redes, empezaron con Instagram, viste que ya es como que de pronto la gente sabe de tu vida a través de Instagram, en mi caso saben poco, porque yo nunca expuse mi vida privada.