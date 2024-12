Mirtha le pidió disculpas al ex de Pampita

Mirtha Legrand comenzó su último programa del año pidiéndole disculpas a Roberto García Moritán, el exmarido de Pampita, con quien había tenido un fuerte cruce.

“Le quiero pedir disculpas. No estaba en mi ánimo discutir con él, pero yo no sé qué me pasó. Me salió a relucir una cantidad de cosas que yo ya había leído que me habían molestado. Le pido disculpas. No me gusta que nadie se sienta mal en mi programa. De costumbre no hago este tipo de cosas. Yo soy picante para preguntar, pero esta vez se me fue la mano con la picardía”, dijo.