Pilar Gamboa: “Siempre uso el humor en todos los contextos”

Pilar Gamboa enfrenta un 2025 con muchos proyectos. A Parlamento, obra que creó y protagoniza junto al equipo de Piel de Lava, se sumarán una nueva temporada de Envidiosa y el estreno de la nueva serie de Flow y TNT, Viudas negras, que tiene a Malena Pichot como showrunner. Hablamos con Gamboa en el set de la serie sobre el proyecto y mucho más.

—¿Hiciste alguna investigación particular sobre el universo de estas mujeres?

—No hice tanta investigación, pero a partir de que me apareció el proyecto empecé a ver en la tele noticias de las viudas negras. Las señoras grandes que duermen a señores, como que fue, siempre pasa eso, medio sincrónico. Cada vez que tengo que actuar algo, o como cuando aprendés por primera vez una palabra y la empezás a escuchar, o cuando crees que estás embarazada y ves embarazadas en la calle, como que hay algo que te empieza a conectar con algo especial. Cuando me apareció el proyecto de Viudas negras no empecé a investigar, pero me empezó a llegar. Y fue medio loco eso, como que estaba, no sé, en una estación de servicio con mis hijos tomando un café con leche y en la tele apareció una viuda negra de 70 años. Y bueno, qué sé yo, es como casi mítico lo de la viuda negra. Es como una especie de leyenda, no tan leyenda porque sigue siendo como una actividad bastante frecuente en mujeres de todas las edades. Como esa especie de ladrón casi de guante blanco. Y también utilizando esto de la masculinidad del levante. Como que también hay algo ahí que es un poco fácil llegar a que caigan los hombres, me parece gracioso e interesante para ver qué pasa con los chabones que se dejan drogar.

—Estás trabajando en una serie que desde el humor refleja determinadas cuestiones de la sociedad. ¿Es para vos importante conectarte en este momento desde el humor con lo que vos hacés?

—Yo siempre uso el humor en todos los contextos. Ante el mayor drama veo la comedia, puedo ver la comedia. Y cuando te aparece una comedia como esta, que está escrita como una comedia y que solo hay que ir a eso, es buenísimo. Porque no hay que hacer ese esfuerzo de encontrar a dónde puede estar. Además, lo que tiene bastante impresionante esta serie son los actores y actrices. Son todos gente que yo admiro mucho. Yo estuve hoy todo el día grabando con Alan Sabbagh, que creo que puedo decir que es casi el mejor actor del mundo. Porque es muy fácil encontrar el humor en la tragedia con actores de este estilo. Como que todos, todos los actores con los que hasta ahora trabajé y actrices, siempre aparece la manera de deformar lo que hay y que aparezca la risa. Eso sí, lo disfruto mucho.