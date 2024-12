Pat Boonnitipat y Sarinrat Thomas presentan Cómo ser millonario antes que muera la abuela

Cómo ser millonario antes que muera la abuela, de Pat Boonnitipat, protagonizada por Putthipong Assaratnakul, Usha Seamkhun y Sarinrat Thomas, ya está en los cines de todo el país con el entrañable relato de transformación entre un nieto y su abuela. Hablamos con Boonnitipat y Thomas para saber más detalles de la propuesta que puede quedar nominada a los Premios Oscar 2025.

—¿Cómo viven esta gran recepción de la película en todo el mundo?

—Pat Boonnitipat: Me siento muy afortunado y me siento agradecido por todo el reparto y todo el equipo.

—Sarinrat Thomas: Estoy muy agradecido de formar parte de esta película. No esperábamos que fuera a tener tan buena acogida en todo el mundo. Estoy feliz por eso. Creo que es realmente encantador para nosotros ser vistos y escuchados en un tipo más amplio de comunidades. Quiero decir, eso es brillante. Ha sido un año brillante, ya sabes, en mi vida.

—Tienen el récord en Tailandia de la película más grande de la historia, y ahora llegan a todo el mundo y esto también coincide con nuestra temporada. ¿Cómo recibes los comentarios de los críticos y los espectadores?

—PB: Es mi primer largometraje, así que es la primera vez que escucho la opinión de todos los críticos sobre la película. Así que aprendo mucho. El crítico puede tener muchos puntos de vista de los que yo, como cineasta, puedo aprender.

—ST: Mi opinión es, ya sabes, personal y no personal. Personal, por ejemplo, algunas personas dirán, sabes qué, tengo la misma experiencia de tu personaje en la película. Y yo sólo, ya sabes, la forma en que retratas, la forma en que el guión cuenta, es exactamente la misma. Así que lo personal es, creo que cada personaje en esta película se conecta personalmente con un montón de gente, también. Así que ese es mi feedback que creo que es bastante significativo para mí.

—¿Qué saben de Argentina?

—PB: No sé mucho.

—ST: No sé mucho, pero es intrigante. Siempre quiero visitarla. Y claro, yo, ya sabes, ves la película o ves la canción como Don't Cry For Me Argentina así que necesito saber más.