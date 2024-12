Anna Symon: “Me fascinaba contar la historia de una mujer que no era la típica mujer buena o mala”

Anna Symon es la creadora de Joan, la miniserie protagonizada por Shopie Turner que se estrenó en Universal+. Esta tiene como figura central a Joan Hannington (Turner), la ladrona de joyas más famosa de Inglaterra. Era considerada “la madrina del mundo criminal” en la década de los 80, y colaboró con aportes para los guiones de la producción que tomó de su libro, I Am What I Am: The True Story of Britain’s Most Notorious Jewel Thief (Soy lo que soy: la verdadera historia de la ladrona más famosa de Gran Bretaña), como base para el desarrollo de sus seis episodios. Hablamos con Symon para saber más detalles de la serie.

—¿Qué te pareció convincente y atractivo para contar la historia de Joan?

—Me pareció una mezcla extraordinaria de características diferentes. Así que nuestra campaña de marketing en el Reino Unido fue madre, amante, mentirosa, ladrona, y creo que eso lo dice todo sobre quién es Joan. Me fascinaba contar la historia de una mujer que no era la típica mujer buena o mala. Era alguien que contenía vulnerabilidad y fuerza, que pasó de ser una madre soltera sin un céntimo, que había tenido una infancia terrible, a ser una criminal de éxito y analizar todas las diferentes decisiones que tomó por el camino.

—¿Qué sentiste cuando Sophie aceptó formar parte de esta historia?

—Me entusiasmó que Sophie quisiera participar. Hicimos pruebas a otras actrices, pero ella nos dejó boquiabiertos con su audición. Se adueñó de toda la historia. Tiene la capacidad de ser un camaleón y en un momento puede estar oprimida y al siguiente llena de poder. Y sí, necesitábamos a alguien que fuera capaz de llevar la serie de una manera tan dinámica. Creo que realmente encontramos a nuestra brillante estrella.

—¿Y por qué crees que le gusta tanto al público las historias de crímenes reales? ¿Qué crees que sienten los espectadores cuando eligen historias inspiradas en hechos reales como esta?

—Bueno, es muy interesante porque creo que en el Reino Unido, no sé cómo es en Argentina, pero en el Reino Unido, la mayoría de nuestras historias de crímenes reales. Son sobre crímenes muy famosos, asesinos en masa y lo peor de lo peor. Por lo que son muy sombrías y difíciles de ver. Así que creo que esto es un poco diferente, ya que podemos divertirnos un poco con ello. A medida que la serie avanza, se vuelve un poco más oscura. Pero creo que a la gente le encanta ver el interior de la mente criminal. Les gusta saber cómo creen que van a salirse con la suya. ¿Cómo lo planean? Pero lo que no vemos tanto es la realidad de lo que eso conlleva. Y a medida que la serie avanza, descubres más sobre eso.