Daniel Craig y Luca Guadagnino estrenaron Queer

Ya está en los cines Queer, de Luca Guadagnino, protagonizada por Daniel Craig y Drew Starkey. Está inspirada en el libro del mismo nombre de William Burroughs, quien creo un álterego llamado Lee, que recorrió América de norte a sur, para conectarse con sus deseos y pasiones. Hablamos con Craig y Guadagnino sobre la película.

—Además de las cosas que tenía el guion y el trabajo con Luca, me gustaría saber, ¿cómo fue la investigación que hiciste para moverte en esta película?

—Daniel Craig: Leí una biografía de Burroughs. Leí algunos de sus libros. Hablé con el erudito Oliver Harris, que es el experto, el mejor, el preeminente experto sobre Burroughs en el mundo, que nos dio una enorme cantidad de información. Trabajé en el acento. Trabajé en las líneas. Y luego llegas al set y esperas que todo salga bien.

—Estás trabajando con la adaptación de diferentes libros. Me gustaría saber, ¿cómo encontrás de hilo que unifica tu trabajo en las diferentes adaptaciones?

—Luca Guadagnino: Es inconsciente, pero al final te das cuenta de que, ya sabes, como André Acima, en Call me by your name, y luego el libro sobre Bones and All, y Queer, esos son tres libros. Todos ellos, sin embargo, tienen este tipo de hilo común que los unifica. Y esto es inconsciente que yo no estaba buscando. Pero siempre tienes estos personajes que están, de alguna manera, al margen, que no encajan. De alguna manera están reprimidos. Y tienen que sobrevivir en un mundo de normatividad, probablemente. Pero eso es siempre, de nuevo, inconsciente. Yo no lo busco.

—El significado y la transformación del mundo Queer es evidente, pero todavía tenemos algunos problemas con la diversidad. ¿Cómo vivieron la cuestión con el festival de Estambul cuando las autoridades prohíben Queer como película de apertura?

—Hay dos niveles de opresión, represión y fobia. Uno es que cuando se convierte en algo estatal, es muy preocupante. Y tenemos que luchar contra eso muy ferozmente. Y tenemos que asegurarnos de que lo que sea que lo calcifique en la sociedad tiene que ser destruido. ¿Cómo? A través del ejercicio de la democracia, de la forma en que una sociedad puede intentar cambiar la tiranía bajo la que vive y, por supuesto, de cualquier tipo de influencia política diplomática. Pero al mismo tiempo, yo diría, en lo que podemos llamar el mundo libre, hay una forma muy insidiosa de opresión que es la homofobia interior interiorizada. Creo que la película habla a ambos lados en cierto modo, y provoca a ambos lados. Hablando de pavos, todavía me pregunto si realmente vieron la película, porque si lo hicieron, creo que cometieron un error, porque realmente dieron una plataforma a algo a lo que, por supuesto, se oponen ferozmente. Habría sido mucho menos impactante para su sociedad, porque dijeron que la película está trayendo desorden a la sociedad, si se hubiera proyectado la película real. Porque ahora mucha gente es consciente de ello en el mundo, y desde luego en Turquía. Así que ahora más gente querrá ver la película, tanto si van y viajan para verla como si la descargan ilegalmente y la ven.