Mau Montaner y Sara Escobar hablan de la nueva temporada de Los Montaner

La segunda temporada de Los Montaner ya está disponible en Disney+ con más desventuras de la familia musical más importante del mundo. Para conocer más detalles de la nueva entrega hablamos en exclusiva con Mau Montaner y Sara Escobar.

—El primer episodio arranca con Sara decorando todo de Navidad. Ahí veo algunas lucecitas. ¿Cómo se viene la Navidad este año?

—Mau Montaner: Se viene muy bien, no ha bajado nada.

—Sara Escobar: Nos quedamos de la Navidad del año pasado a la de este año. Yo me quedaría así, de corrido en Navidad. Pero increíble, yo estaba decorando ese año otra vez de Navidad y lo que pensé fue, ¡Guau, qué rápido! Típico comentario, ¿no? Pero qué rápido pasa el tiempo y qué locura que hace un año estábamos grabando esta segunda temporada, que ya está al aire y que ya todos pueden ver esto.

—MM: Es muy cool. Tampoco me gusta para nada que se tarde tanto en salir, carajo. Porque yo siento que en ese momento que estábamos grabando eso, bueno, si hablamos de mi hijo, mi hijo ya ahora camina y hace muchas cosas que en ese momento no hacía.

—Cuéntenme un poco, ¿cómo vivieron la grabación de la temporada? Si bien ustedes, sobre todo Mau, bueno, vos Sara también acompañando, pero tienen una vida que se expone. ¿Cómo es un poco esto de dejar que entre la cámara, por ejemplo, a su casa?

—MM: No es cualquier cámara, lo cual ayuda. Ayuda mucho saber que tenemos un equipo extraordinario grabándonos, que nos cuida, nos ama, nos protege y protege a mi chamo como si fuese de ellos. Es más, no te sé contar la cantidad de veces que el crew cargaba a mi chamo para ayudarnos con ciertas cosas dentro de las grabaciones, o que nos ayudaba a entretenerlo, por eso también creo que lo disfrutamos tanto, porque nos ayudaba mucho a sentir que estábamos todos criando a un ser humano junto dentro de la grabación. Entonces, eso por un lado muy hermoso, y también, sí, adaptarnos a entender que era con qué nos sentíamos cómodos y con qué no. Y la verdad es que no fue tan difícil llegar al lugar donde ya todo el mundo lo entendiera. Y al contrario, siento que también el crew fue muy cool en entender que hay ciertas cosas que queríamos contar y hay ciertas cosas que preferíamos no dedicarle tanto tiempo.

—¿Y eso fue acordado? O sea, ustedes se sentaron un día y dijeron, bueno, vamos a hacer esto, y bueno, esto no, esto sí, ¿o eso fue espontáneo y natural en el momento que empezaron las grabaciones?

—MM: Sí lo hablamos, pero fue más hablar hacia dónde queríamos poner el foco.

—SE: Claro, como para tener un orden de qué es lo que queremos, no sólo qué es lo que nos muestra, sino qué es el mensaje que queremos proyectar con esto, en qué momentos vamos a... digo, como a juntarnos también, porque eso es lo más interesante cuando estamos todos en familia.

—MM: Cien por ciento. Yo creo que también las vidas nuestras nos van ayudando mucho a dictar cuál es un poco el storytelling, y qué es lo que vamos a contar. Y nuestro chamo, por ejemplo, es el centro de nuestra vida, cien por ciento, pero no para nada, ¿sabes? o sea, no se para solamente porque pues tenemos el chamo y ya, continúa toda la vida, entonces hay que seguir trabajando, seguir viajando, buscando cómo manejar todo. Nos vamos de viaje familiar, ahora es mucho más complicado porque cuando uno viaja, uno ahora viaja con pañalera, con cosas así, entonces... Claro. ¿Cómo manejar todo eso y al mismo tiempo manejar las relaciones de la familia? Y esos vínculos tan hermosos que sentimos que son tan importantes para nosotros.