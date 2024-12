Gabriel Corrado: “Tengo otras herramientas que de hecho las voy poniendo en práctica”

Hoy a las 14:30 comienza en la TV Pública ¡Estamos en una!, con la conducción de Gabriel Corrado, quien vuelve a la señal acompañado por un gran equipo. Corrado dialogó connotros sobre este nuevo desafío y sus clásicos de otros tiempos.

—Volvés a la TV Pública, ya tuviste una experiencia que fue muy bien, donde nos mostraste este rol, nosotros no estábamos acostumbrados a verte así, ¿cómo estás viviendo la vuelta?

—Con mucha alegría. Estoy muy contento porque, yo te voy a contar algo que por ahí se sabe, yo en el año 93 me fui a vivir a España, ya habiendo protagonizado acá dos novelas como protagonista. Que fueron Princesa y Primer amor, una con Maricarmen Regueiro y otra con Grecia Colmenares. Y me fui a vivir a España contratado por Telecinco para conducir un programa que era un show, como si fuera acá lo que hacía Marcelo Tinelli con Ritmo de la noche, se llamaba Gran fiesta. Conduje también una gala de Nochevieja, que fue el 31 de diciembre, con Claudia Schiffer. Mi debut como conductor, que en España se dice presentador, fue a los 32 años, en el 93. Y cuando volví acá, Gustavo Yankelevich, que volví para hacer Perla negra en Telefe, una vez me convocó para hacer con Valeria Mazza un especial para recaudar fondos, y para mí fue espectacular. Porque fue muy lindo compartir con Valeria y también me dio esa posibilidad. Después hice el Referí del matrimonio en Telefe, que fue un verano que también fue muy divertido, pero ya no era un programa de entrevistas, era un programa de entretenimientos. Después, cuando me convocan, en medio de la pandemia, ahora ya te acerco a la TV Pública y a tu pregunta, para hacer Mañanas públicas, fue muy lindo. Pero a mí me importó aprender a hacer algo diferente, que era dar un programa de servicios, tener entrevistas, que es un arte. Tenés que aprender a expresar al otro, y saber repreguntar, y ahí fue como un curso. Fue fantástico, fue un año divino. Para mí es una gran experiencia y también la oportunidad de no solo salir por aire, sino también por streaming a la vez.

—Siempre estás impulsando proyectos, ¿esto fue cuando entendiste que te pusieron en un lugar de galán y había que ir buscando otras cosas?

—Yo sabía del paso del tiempo, y en un momento tenía que cambiar, porque también está bueno. Yo sé que tengo otras herramientas que, de hecho, las voy poniendo en práctica y esto es un ejemplo. Lo que hice en España también, lo que hice hace poco en una película de Amazon que se va a estrenar dentro de poco, que es una comedia disparatada, donde también hago algo diferente. Se filmó acá en la Argentina con Luisana Lopilato y un elenco multi-target, y se va a estrenar el año que viene en Amazon. Dicho esto, creo que también está bueno animarse a hacer otras cosas, por más que la gente me vea y se acuerde de Perla negra o de Chiquititas. Me encanta. No importa por dónde.