Vero Lozano: “Bake Off Famosos es un curso acelerado de pastelería”

Son los últimos programas de Bake Off Famosos, que lidera las noches de Telefe y en donde personalidades de diferentes ámbitos demuestran su talento para la pastelería. Una de ellas es Vero Lozano, con quien hablamos en exclusiva.

—Sos una atrevida, seguís sumando más cosas, ¿qué fue esto de sumarte a Bake Off Famosos? ¿Te convocaron y dijiste sí de una?

—No, primero me cagué de miedo, y dije, no, no, déjame pensarlo, dame un tiempo, porque hay que empezar a grabar y tal. Y dije después déjame probarlo, porque tengo mi programa en vivo, hagamos dos programas, porque la tele es toda una vorágine. Probé dos programas y me encantó, así que dije, en la medida que pueda, pueda seguir haciendo los dos programas y siga en competencia porque merezca estar y pueda hacerlo, sigo. Así que acá estamos.

—¿Te sirve para relajarte un poco de Cortá por Lozano, que tiene mucha carga de actualidad?

—Totalmente, es como Narnia, las recetas son en tiempo absolutamente real. Dejo mi teléfono, me olvido del mundo y estoy entre budines, brillantinas, es muy flashero.

—¿En tu día a día sos de cocinar?, ¿te gusta?

—La pandemia instaló mucho esto de lo culinario nuevamente. Y tenés las redes, muchas cosas en Instagram que después lo querés hacer y es una mierda como te sale.

—Pero lo hizo uno y lo mira con otro cariño…

—Es verdad, es como un logro. Y con el jurado que tenemos y el equipo de gastronomía, que son genios, se aprende mucho. Es un curso acelerado de pastelería.

—¿Cómo te organizas con todo?

—Como puedo. Jorge me ayuda mucho, Antonia en la escuela, en los cortes de Bake Off salgo para el programa. En el principio me atoré, pero ahora digo día a día.