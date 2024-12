Gran Hermano, a horas del inicio ya comenzaron las polémicas

Con pico de casi 19 puntos, el lunes volvió a la pantalla de Telefé Gran Hermano, una vez más con la conducción de Santiago del Moro. Un estudio renovado, una casa con algunas, pocas, novedades, dio la bienvenida a los 24 participantes de esta edición. La Plata tiene dos representantes, Martina Pereyra, modelo y contadora, con un parecido a Juli Poggio, exparticipante, y Sandra Priore, quien aseguró que su vida es la “pesca, para mí navegar significa libertad”. Entre los participantes se encuentra la ex de Ricardo Centurión, un vendedor ambulante, un dueño de boliches de zona oeste y un “terraplenista”, la hija del jugador Alejandro Mancuso.

Por otro lado, Jorge, que ingresó como Luciana, reveló a su familia su verdadera identidad y conmovió a todos. Una participante que se compró instantáneamente el cariño del público es Petrona, una tucumana de 53 años que no pudo despedirse de sus hijas en el estudio ya que se vieron afectadas por la ola de cancelaciones de vuelo de una empresa low cost. La mujer, que fue quien guiaba a los participantes el primer día a las habitaciones, sonrió toda la noche del lunes, pero, al día siguiente, sus compañeros comenzaron a verla con malos ojos, porque ella, tal como había adelantado en el tape de presentación, es sonámbula, y además, algo que no había advertido, ronca. Sus compañeros ya no la “soportan”, pero, ante la advertencia de Brian, otro participante, pidió no “agigantarla” con acciones, dado que afuera podía seguir creciendo como una gran jugadora. El líder de la semana, luego del desafío, es Santiago, un influencer uruguayo que dice que sufrió bullying por lindo y de joven, y fuera de la casa no fue tomada en cuenta la apreciación. Como líder ya decidió que cuatro participantes no participaran de la gala de nominación con sus votos.