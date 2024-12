Sol Pérez: “Este Gran Hermano me agarra desde otro lugar de la vida, más grande y contenta”

Hoy a las 21:45 vuelve Gran Hermano a Telefe. En esta oportunidad será en una casa renovada, con muchas sorpresas y espacios nuevos, a la que ingresarán 24 participantes. Y si vuelve Gran Hermano vuelve El Debate, del que Sol Pérez será parte una vez más, y con ella hablamos para saber más de su regreso. En esta oportunidad Pérez será parte del programa hasta que su embarazo se lo permita, ya que está esperando un hijo junto a Guido Mazzoni.

—Nueva edición que te encuentran en una situación completamente diferente. ¿Cómo estás viviendo el volver a El Debate, pero también en esta situación especial en que estás a punto de ser mamá?

—La verdad es que feliz de la vida. Es un momento muy especial para mí, muy especial. Me agarra desde otro lugar, otro lugar de la vida, más grande y contenta. Porque esto de más grande me ayuda a no engancharme desde el lado del capricho, sino… si hay una discusión, un debate, quiero hacerlo con mis argumentos, sin pelear, y me gusta defender mis pensamientos y argumentar desde ese lugar. Gran Hermano es un programa que me permite jugar, divertirme, es el programa número uno, y trabajar con Santiago del Moro me encanta. Todo es un golazo.

—El año pasado sumaste los looks a cada programa, sorprendiendo con homenajes y mucho brillo, ¿cómo surge esa idea?

—Yo trabajo con Alan Elizalde y con Camilo Durand, que son parte de mi vida. Los conocí en el teatro, ellos son los verdaderos artistas para mí, son los que terminan de darle una vuelta a cada look. Tiramos ideas durante el año, termina una edición y ya pensamos para la próxima, esperando que nos convoquen, y sé que es un lugar privilegiado, entonces los llevo con el amor que siento que merece.

—Venimos de una edición muy tranquila y una mucho más picante, ¿cómo te gustaría que sea?

—Que suceda lo que la gente pida, siento que la gente guía un poco lo que sucede, si quiere una edición más tranquila o más picante. Siento que esta edición, la gente va a querer algo distinto y lo bueno es sorprenderse.