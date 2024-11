Vicente Amorim: “Fangio es un genio, pero no ha sido el héroe que Senna sí fue”

Inspirada por la vida de Ayrton Senna, Senna ya está disponible en Netflix, repasando algunos de los momentos más importantes de su carrera. Vicente Amorim es el director y showrunner, y pudimos hablar en exclusiva con él para conocer detalles del rodaje, que, en gran parte, fue en Argentina.

—¿Cómo surgió la idea de Senna?

—La idea de un proyecto sobre Senna surgió hace más de 10 años con los productores, y hace más o menos 6 o 5 años es un proyecto que está con Netflix también. Yo estoy en el proyecto hace tres años, cuando me sumé al proyecto, ya había un montón de investigación hecha sobre el proyecto y como yo soy el director del proyecto era mi responsabilidad organizar eso todo junto con la sala de guionistas, en guiones que hiciesen justicia a quién ha sido Ayrton Senna, a descubrir quién era el hombre y cómo ese hombre se tornó un héroe, porque hay muchos ídolos en la Fórmula 1, muchísimos, pilotos que son fantásticos, pero solamente un héroe. Está Fangio, todo bien, un genio, pero no ha sido el héroe que Senna sí fue. Y es curioso porque creo que quizás en Brasil y Argentina hay una cosa con la cual estamos totalmente de acuerdo y es con Senna.

—Parte de la serie se filmó acá en Argentina, contame un poco de esa experiencia de poder ir rodando en diferentes lugares la historia…

—Rodamos como un 80 o 70 por ciento de la serie en Argentina, y rodamos en Argentina porque los coches han sido construidos en Argentina por los Crespi, los pilotos que son los dobles son los hermanos Crespi, de Balcarce, de la tierra de Fangio y por qué en Argentina, Brasil tiene más campeones mundiales que Argentina, pero en Argentina el automovilismo es un deporte nacional casi como el fútbol, mucho más que en Brasil, entonces hay muchos circuitos. Usamos el de Buenos Aires, el de Balcarce, el de San Cayetano y hay un montón de pilotos fantásticos en Argentina y una población que es apasionada de verdad por la Fórmula 1 que usamos como mecánicos, jefes y equipos, que creo que en ninguna otra parte del mundo esto sería posible hacer como lo hicimos en Argentina. El proyecto debe muchísimo a Argentina, en este aspecto filmamos también en Brasil, las cosas de Brasil, en Montevideo, en Inglaterra, por supuesto, por la fase inglesa de su carrera y un poquito en Mónaco, pero reprodujimos los circuitos más famosos del mundo casi todos en Argentina, o bien en Buenos Aires, en San Cayetano, o Balcarce, y construimos, parte de los sets de verdad físicamente y después los complementamos digitalmente, entonces Argentina ha sido fundamental para el proyecto.

—Estaba la historia, estaba el proyecto, estaba la investigación, faltaba el protagonista. Contame un poco ¿cómo fue la búsqueda y el casting para encontrar en Gabriel el Senna ideal para esta historia?

—Ha sido el proceso de casting más fácil de mi vida, cuando me llamaron para el proyecto, no tenía ninguna duda que tenía que ser Gabriel Leone. Yo había hecho una peli con, unos tres o cuatro años en Italia, la peli brasileña, pero rodada en Italia y yo sabía que tenía que ser él porque tiene la empatía que tenía Senna. Tiene parecido con él, de verdad es parecido, pero no hay cosa que no por mejor actor que seas no se puede reproducir y uno de ellos es este carisma que ha tenido esta estrella, y Gabriel la tiene también, que es una cosa suya, que es una cosa que no se aprende, que no se enseña y Gabriel la tenía y bueno le presenté la idea a Netflix y a los productores, hicimos una prueba pero para mí ya era él, no había otros candidatos.

—¿Cómo te sentís con que finalmente ya se vea en todo el mundo? ¿Con qué te gustaría que se conecte la gente, más allá obviamente de la magia y de poder recuperar a este ídolo de todo el mundo?

—Para mí lo más importante es que la gente entienda ese equilibrio de acción con emoción en este hombre que fue Senna, que no era solo un piloto genial, que era un hombre lleno de emoción, de cualidades, pero como todos nosotros, con problemas y errores también, que lo hacían tan humano y por eso mismo un héroe tan especial.