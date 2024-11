Yamandú Cardozo: “El carnaval es el reino salvaje de la repetición”

Hoy a las 21 horas en el Coliseo Podestá se presentará Agarrate Catalina. Para saber más del show hablamos con Yamandú Cardozo, su director.

—¿Cómo se sienten de volver a La Plata?

—Muy entusiasmado ya que la verdad que cada ida está buenísima porque pasan un montón de cosas con los espectáculos en Argentina en general, y La Plata en particular, que es una de esas ciudades en las que pasa con mayor intensidad y con una forma muy especial. Además ni bien se ponen a la venta solamente un mes antes de la función, que hoy se agotaron, y ya esas casi mil estrellas que tiene el Coliseo, en un ritmo en venta y en porcentaje, y hasta en algunas de las funciones, en números reales, se comieron las otras dos disimulaciones de lo que sucedía ahí en ese teatro y en la ciudad. Entonces, incluso, siempre, pero teniendo en cuenta el contexto, el contexto más de ajustarse el cinturón, que es tirar manteca al techo, digamos, lo hace todavía más emocionante, porque aunque siempre pretendamos que las entradas tengan precios populares, que sean accesibles, siempre igual termina saliendo un mango. Decidirse a pagar una, dos, tres, hasta cuatro entradas, en el caso de alguna familia más grande, para ir a ver un espectáculo de la cultura popular del país hermano, es súper emocionante.

—¿Cómo imaginan cada nuevo show?

—Bueno, siempre intentamos que tenga algo de novedad, y cuando no tienen algo de novedad estructural, tiene que ver con que entendemos que todavía hay gente que pudo no haberlo visto, pero no hay que olvidarse que los espectáculos de Murga están diseñados, hace 20 años que lo hacemos, para el carnaval, y el carnaval es el reino salvaje de la repetición.