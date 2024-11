Lu Grasso: “Me encanta el cine y me parece muy importante que esté ahora estrenándose”

Hoy llega a los cines Vera y el placer de los otros, de Romina Tamburuello y Federico Actis, una película que tiene al deseo como eje de la historia. Su protagonista es Lu Grasso, quien dialogó con nosotros sobre el proyecto y el momento actual del cine.

—¿Cómo te sentís con que finalmente se vea, ya que la película tuvo recorrido por diferentes festivales?

—A mí me encanta ir a festivales, o sea, me encanta ver la película en pantalla grande. Creo que se hace para eso, me encanta el cine y me parece muy importante también. Que una película rosarina, cine argentino federal, que esté ahora estrenándose en un año tan difícil para todos, porque hablo con todo el mundo, de todos los rubros y fue muy difícil para todos, es un logro muy grande. Es una peli que la hicimos con todo ese esfuerzo también, y fue muy sólida de equipo, entonces para nosotros es mucha ansiedad, pero es muy importante, me siento realizada.

En Vera…, de lo que habla la película me parece fundamental, hoy en día estamos hablando de abrir la cabeza, de no prejuicio, de la búsqueda, de la búsqueda de sexualidad, pero también de la búsqueda de algo individual, del deseo, de poder encontrarse cada uno con el deseo.

—Nosotros pensábamos que por ahí no se estrenaba la película en esta gestión cultural tan rara…

—Sí, fue muy incierto todo también. Esto se iba a estrenar en un momento, después en otro y se fue pasando.

—¿Cómo fue trabajar en esta experiencia tan divertida, entretenida, pero también a la vez reflexiva que nos propone la mirada de una joven que se conecta con la sexualidad desde un lugar que tiene que ver con el voyeurismo, pero también el ir descubriéndose ella?

—Divertida. Fue muy trabajo en equipo, yo me fui un mes a Rosario a filmar y para mí eso construyó también mucho el personaje, y también Rosario, yo descubrí la fiesta que tiene Rosario y todo eso para mí también, el contexto, ayudó mucho a todo eso que vos decís de la peli. La pasamos muy bien. Estábamos también todos muy conscientes de lo que estábamos haciendo y había mucho respeto en el material. Entonces también eso ayudó que las escenas más complejas, tanto de desnudez, yo tengo dos escenas de masturbación y hay una larga, por más que ahí no estoy ni desnuda, son escenas muy complejas, son escenas que hay que tener paciencia, que hay que tener equipo reducido, que hay que saber cómo filmarlas. Entonces todo eso se fue charlando, fue con equipo reducido. Había muchas mujeres también en el equipo técnico, con Romi y con Fede, los directores, mucha confianza desde el principio. Ensayamos, tuvimos lecturas, ellos vinieron acá, nos dieron mucha apertura a Inés, a mí, a los chicos, a que digamos lo que nos parecía, a que cambiemos si queríamos palabras. Entonces desde todo eso como que generó una comodidad que hacía que todas las cosas complejas que estábamos trabajando se puedan ver como se ve en la peli. Fácil, fluido, fresco y creo que ese es el espíritu de la peli también.