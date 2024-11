Diego Luna: “Las historias son universales”

Ya se puede ver en Disney+, La máquina, protagonizada por Diego Luna, Gael García Bernal, Jorge Perrugoría, Lucía Méndez y Eiza González, que analiza el mundo del boxeo desde la perspectiva de personajes que intentan mantener vivo el fuego de la pasión; aunque todo esté dado para que pierdan. En exclusiva pudimos hablar con Luna, quien, además, habla sobre la importancia de generar proyectos hablados en castellano.

—¿Cómo fue crear a este Andy tan particular?

—Pues fue muy divertido y creo que solo me hubiera atrevido en estas condiciones, rodeado de gente con la que vengo trabajando desde hace mucho, en la que confío plenamente como para dejarme ir y sé que me van a “cachar”, sobre todo que me van a avisar cuando me haya ido muy lejos. Trabajar, pues, sí, con Gael y con todo el equipo, había gente en el set con la que venimos trabajando desde Y tu mamá también, más de dos décadas. Entonces, bueno, pues esa sensación de contención fue muy importante y para mí yo quería hablar de estos personajes que nacen y que están alrededor de estas grandes leyendas. Estas leyendas populares que siempre tienen unos personajes medio siniestros, medio distorsionados, tóxicos acompañándoles. Hay mucho de lo que representaba para mí Don King, cuando yo veía el boxeo en mi adolescencia, este promotor que había decidido ser el centro de atención, que había decidido reemplazar a las figuras. Él quisiera generar respeto y miedo pero es imposible no empezar a reírse cuando llega. Y es un tipo que ya no ve el daño, ya no ve la gravedad, ya no entiende la gravedad del asunto.

—Ustedes decidieron hacer esta serie hablada en castellano, ¿eso lo sabían desde el primer momento que iban a hacerla?

—Pues sí, sabíamos que queríamos hacer una historia que sucediera en México y por ende iba a ser en español, pero lo que no sabíamos es con quién la íbamos a hacer y cuando fuimos a encontrar a los socios. Cuando nos sentamos con la gente de Fox Searchlight y luego de Hulu, encontramos a los socios ideales, pero además los encontramos en un momento muy especial. Ellos querían hacer su primera serie en español y confiaron en nosotros y nos dieron las herramientas y la libertad total de ir y hacerlo. No lo hubiéramos hecho de otra forma con ellos, hubiéramos buscado otra forma, otro espacio, pero la verdad es que agradecemos muchísimo eso porque es el momento, es momento además. Las plataformas tienen esa responsabilidad de no regionalizar lo que hacen, las historias son universales, suceden en un contexto específico, tienen un arraigo las historias, pero después son universales. Yo crecí viendo películas de todo el mundo y me marcaron de distinta forma todas ellas. Entonces hoy creo que el público y el escenario está listo para eso, para festejar en todos sentidos la especificidad, eso diría.