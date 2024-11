De rodajes y estrenos en la ciudad

Revelar, de Fermín Rivera, Oda Amarilla, de Lucía Paz, y el inicio de filmación de Araquiri, de Gabriel Arregui, son las novedades que tienen a La Plata como eje durante esta semana. Hablamos con Rivera, Paz y Arregui, para saber más detalles de sus propuestas.

“Creo que siempre me movilizó el tema de las apropiaciones, El Olvido es un cortometraje que hice para Historias Breves, creo que las apropiaciones son un drama contemporáneo en el que todos somos testigos-protagonistas y como documentalista sentía que tenía que encarar ese tema pero no encontraba la forma adecuada, hasta que aparecieron los indicios que tuvieron algunos de los nietos antes de conocer su verdadera identidad y comencé a trabajar a partir de ahí”, cuenta Rivera sobre Revelar, que refleja la historia de nietos apropiados, que descubren su verdadera identidad y que desde el próximo lunes se verá en el Select a las 18.30.

“Este fue mi primer encuentro con una persona con Alzheimer, que era mi mamá. Yo no conocía la enfermedad y me entero de la enfermedad de mi mamá con 26 años, con lo cual yo veía en mi entorno como todas las reacciones de lo que iba a pasar, pero para mí era bastante desconocido. Se llama Oda Amarilla, porque Amarilla en el apellido de mi mamá, y con esta intención de querer hacerle un homenaje audiovisual. Y en realidad, durante todo el proceso, tanto en la escritura, como en el rodaje, en el montaje, bastante amigas, colegas me daban devoluciones y me decían Che, pero estaría bueno que muestres más el cotidiano, como lo duro de las situaciones. Y yo siempre tuve ahí como muy en claro que eso yo lo estaba viviendo en la realidad y yo lo que quería era rescatar algo de ella, de su ser vital”, dice a diario Hoy Paz, directora de Oda Amarilla, que se ve en el Select hasta el miércoles a las 18 horas, y en donde retrata, de manera muy inteligente, el proceso de enfermedad de su madre, quien padecía Alzheimer.

“El guión lo tengo escrito hace un año y medio, lo empecé a escribir en la pandemia y después lo dejé. Estaba entre que quería filmar y que no quería filmar y en eso puedo vender mi peli Uno mismo a Amazon y con esa guita dije Voy volver a hacer cine. Así que en vez de comprarme un lote o algo así, dije Bueno, ya voy a filmar, el tema es que después obviamente tenía que hacer un plan porque la plata no es suficiente para hacer una película como la que quería hacer yo, entonces me fui a hablar a la Universidad de Cine de acá y lo que hice fue arreglar con su directora que los chicos y chicas ya destacados de los últimos años de la carrera pudiesen cumplir todos los roles del equipo técnico, o sea, director de fotografía, director de arte, cámara, todo. Como pueden cumplir con todas esas funciones, se arregló pagarles un sueldo meritorio a todos y armamos entre todos y todas un plan en el cual la película tiene una semana de preproducción y el lunes tiene dos semanas de rodaje. Tratamos de darle un formato lo más profesional posible a todo”, cuenta en exclusive Aguirre, que hoy inicia el rodaje en la ciudad, de su nueva película Araquiri, que, probablemente, veremos el año que viene.