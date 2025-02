Alejandro Kauderer e Ignacio Gabriel tras la música de El Encargado

Alejandro Kauderer e Ignacio Gabriel son los artífices de la magistral banda sonora de El Encargado, serie de Disney+, que por estos días puede verse también en El Trece. A punto de embarcarse en la temporada 4, hablamos con la dupla para conocer detalles del detrás de escena de su trabajo.

—¿Cómo se conocieron?

—Alejandro Kauderer: Él prosperó como director de cine publicitario y en una reunión donde él trabajaba nos presentaron y fue como un match ahí, porque la verdad es que no hubo mucho antes de que mutuamente nos propusiéramos hacer proyectos de música juntos. Empezamos haciendo música para algunas publicidades que incluso él filmaba, que filma increíble, muy moderno, con un código muy argentino, mucho sentido del humor para lo que filma. Y nos divertíamos y ganábamos guita haciendo eso. Eso fue evolucionando, y empezamos a hacer también largometrajes. En el devenir empezamos a generar un código personal, que eso creo que es el mérito más grande que tiene el vínculo que pudimos generar a lo largo de los años, que es coincidir en un estilo. No es que él tiene el suyo y yo tengo el mío y uno se ocupa un poco de una cosa y otro de otra. Nos pasa algo tan tremendo que es que cuando los proyectos se añejaron un poco y volvemos a escuchar cosas, músicas, a veces es muy difícil identificar quién hizo cada pieza. Por eso a lo largo del tiempo se puede decir que eso que generamos en algún punto es una creación colectiva genuina. Seguramente si él hace algo solo o yo hago algo solo, sale otra cosa totalmente distinta.

—¿Cómo surgió la música de El Encargado?

—AK: Cuando nos convocaron, ni siquiera habíamos leído aún el guión, nos contaron de qué iba el personaje, cómo eran las características que tenía y fue ir a buscarle algo entre lo tanguero y lo rockero, pero que no sea muy barroco con la melodía, que sea sintético, que tenga eso agridulce. Con la música de Nada, pasa un poco lo mismo, algo que remita a Buenos Aires, pero que no sea un tango, definitivamente, porque iba a ser somnoliento.

—Ignacio Gabriel: De hecho no tenía cara cuando hicimos la música de El Encargado, sabíamos que iba a ser Guillermo Francella, pero no tenía cara, no tenía imagen la historia. Fue una charla con Gastón Duprat, fue una charla inicial, después sí nos llegaron los guiones, pero todo eso fue a ciegas, entre comillas, porque en realidad no fue... Teníamos una idea, pero eso fue lo más interesante para mí del proceso. En general los trabajos con ellos son así, empiezan un poco antes, no una vez que ya está filmado.